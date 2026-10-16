Robotica e AI: nuova frontiera che cambierà l’industria bresciana

Un miliardo di robot umanoidi nelle fabbriche entro dieci anni, ciascuno con una produttività cinque volte superiore a quella di un essere umano. La previsione di Elon Musk può sembrare fantascienza, o una scommessa ad alto tasso di provocazione. Ma per Brescia, una delle grandi capitali manifatturiere italiane, la domanda non è più se la robotica cambierà l’industria, bensì quanto velocemente lo farà e chi saprà trasformarla in un vantaggio competitivo.
È da questa sfida che nasce RobotIcA, il progetto del Giornale di Brescia per raccontare, fino a marzo 2027, la rivoluzione che sta ridisegnando il rapporto tra persone, macchine e intelligenza artificiale.
Phisical AI
La posta in gioco va oltre l’automazione delle linee produttive. La convergenza tra AI e robotica, definita anche Phisical AI, porta l’intelligenza artificiale nelle macchine che operano nelle fabbriche: robot umanoidi e quadrupedi, bracci, sistemi mobili dotati di sensori e telecamere. Il passaggio decisivo sarà integrarli con i dati, i software e i processi aziendali. Per il sistema bresciano, che può contare su una solida tradizione nella meccanica, nella meccatronica e nell’automazione, si apre una nuova frontiera industriale. Uno studio dell’Università degli Studi di Brescia del 2023 indicava nel nostro territorio una quota pari all’8% di tutta la robotica italiana. Un patrimonio di competenze che può diventare una leva per partecipare alla prossima generazione di macchine intelligenti, a condizione di investire in ricerca, tecnologie e professionalità.
Uomo e macchina
La fabbrica del futuro probabilmente non sarà popolata da eserciti di umanoidi. Sarà, più probabilmente, un ambiente nel quale persone, intelligenza artificiale e robot collaboreranno. Alle persone resteranno esperienza, responsabilità e capacità di affrontare situazioni impreviste; agli algoritmi l’analisi dei dati e il coordinamento delle attività; alle macchine l’esecuzione delle operazioni fisiche. Una trasformazione destinata cambiare l’organizzazione del lavoro.
C’è poi un fattore demografico che rende la partita ancora più urgente. La denatalità e l’invecchiamento della popolazione restringono progressivamente la disponibilità di manodopera. Secondo l’Osservatorio Innovative Robotics del Politecnico di Milano, sei aziende italiane su dieci riconoscono nella robotica una risposta concreta alla carenza di lavoratori: dalla manifattura alla logistica, fino all’assistenza e ai servizi.
Il percorso
È questo il percorso che RobotIcA intende sviluppare attraverso un prodotto cross-mediale: ogni venerdì sulle pagine di Economia del Giornale di Brescia, con approfondimenti sul portale digitale, videopodcast e contenuti sui canali social e di Teletutto. Interviste, contributi di esperti, casi aziendali e analisi accompagneranno lettori e imprese in un percorso di conoscenza che metterà a fuoco opportunità, costi, applicazioni concrete e criticità della nuova robotica. L’obiettivo è fornire strumenti per comprendere in anticipo gli scenari e aiutare le imprese a prepararsi al cambiamento.
I sostenitori
A sostenere il progetto è una filiera di imprese che rappresenta competenze complementari. Insieme da InnexHub, la piattaforma guidata da Giancarlo Turati, ci sono Gulliver, fondata da Giuseppe Capoferri, affiancato dal figlio Stefano, società che sviluppa software, soluzioni di intelligenza artificiale e tecnologie IoT, con attività di ricerca sulla robotica; la quotata Neosperience guidata da Luigi Linotto; Tilog di Giuseppe de Rosa, realtà specializzata nella logistica; Bonfiglioli Consulting, gruppo internazionale di consulenza ingegneristica; Buffoli Industries, protagonista della meccanica e dell’automazione che ha fondato con partner tecnologici il polo d’innovazione BlueTechHub; Cloudbits di Francesco Francesconi realtà che progetta soluzioni digitali legate all’intelligenza artificiale; Scao Informatica, società di ingegneria industriale bresciana guidata da Nicola Mondinelli. Con noi anche un istituto di credito, Bcc Garda, da sempre attento alle trasformazioni del sistema economico e alle ricadute sul territorio.
Obiettivo
La sfida è costruire un dialogo tra chi progetta software, chi sviluppa macchine, chi ridisegna i processi produttivi e chi finanzia gli investimenti. Perché questo percorso non si esaurisce nell’acquisto di un nuovo macchinario: richiede competenze, integrazione tecnologica e una diversa organizzazione del lavoro. E RobotIcA nasce per raccontare questa trasformazione.