Sostenibilità oltre dazi, rincari e geopolitica: l’incontro di GdB&Futura

Quando

Il nuovo faccia a faccia si svolgerà mercoledì 27 maggio alle 17.30 nella sede di Mori 2A a Nuvolento, in via Pieve 2. A rendere centrale il confronto sarà anche la volontà di interrogarsi su come le imprese possano continuare a investire in innovazione responsabile, efficienza energetica e governance sostenibile, trasformando i vincoli in leve competitive. Il focus sarà rivolto a esperienze concrete, modelli replicabili e strategie capaci di coniugare crescita, resilienza e impatto positivo sul territorio.

Chi ci sarà

I relatori dell’appuntamento «La sostenibilità nonostante tutto: strategie d’impresa» saranno, dopo l’introduzione a cura dell’Alta Scuola per l'Ambiente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, il ceo di Mori 2A Alvise Mori, il direttore operativo del settore Attività produttive di Garda Uno Massimiliano Faini, Andrea Piazzalunga del settore Svilluppo commerciale di Indam Laboratori e il direttore commerciale di Gandellini Beniamino Luca Guerini. A moderare il giornalista del Giornale di Brescia Stefano Martinelli.

Iscrizioni

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione obbligatoria sull’apposita pagina di Eventbrite raggiungibile a questo link. Per informazioni: eventi@giornaledibrescia.it - 030.3790287