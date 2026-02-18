Salute e ambiente: nei laboratori di Indam l’«arte» della misura

Anche effettuare analisi chimiche e microbiologiche può essere un’arte. Il lavoro di laboratorio richiede infatti, oltre al rispetto dei più stringenti protocolli scientifici, abilità manuali, intuito, precisione e una meticolosa attenzione ai dettagli che vanno oltre la semplice esecuzione meccanica.

Lo sa bene Indam Laboratori srl di Castel Mella, parte del gruppo Carso, in quanto laboratorio accreditato Uni En Iso 17025 che, con più di 1.100 parametri accreditati, opera grazie al coordinamento interno di diversi laboratori dedicati all’analisi dell’inquinamento ambientale, degli ambienti di lavoro e della sicurezza alimentare, al servizio di aziende, enti pubblici e consorzi.

Tecnologia per le analisi - © www.giornaledibrescia.it

L’istituto si rivolge principalmente a settori quali l’industria, la manifattura, l’agroalimentare e la gestione idrica, per misurare e monitorare l’impatto dell’attività secondo le rigorose norme a tutela della salute e dell’ambiente. In quasi mezzo secolo, il quadro normativo in materia ha conosciuto una forte evoluzione. In parallelo, le industrie stesse hanno via via recepito le direttive, in alcuni casi decidendo di anticiparle e adottando volontariamente piani di prevenzione e autocontrollo.

L’approccio

Indam è in grado di soddisfare al meglio tali istanze, operando con laboratori di analisi chimiche e di microbiologia caratterizzati da apparecchiature automatizzate all’avanguardia ed attrezzature dotate di notevoli capacità tecniche e diagnostiche. Un approccio connotato da grande serietà e rigore, che ha decretato nel corso dei decenni l’apprezzamento da parte di importanti realtà industriali.

Lo testimoniano i numeri: 133.000 campioni e oltre 1,5 milioni di parametri analizzati ogni anno; più di 100 dipendenti e un fatturato 2025 di 10,8 mln di euro, in crescita del 20% in confronto all’anno precedente. Alle spalle, vi è la solidità di un network internazionale: il gruppo Carso, holding francese creata nel 1992 ed uno dei primari player sul mercato europeo delle analisi nei settori ambientale, alimentare e farmaceutico. Nel 2009, con l’entrata di Water & Life Lab nel network dei laboratori Carso, è nata la divisione italiana, Carso Italia, che nel 2013 ha acquisito Indam Laboratori.

Sezioni

La struttura di Indam è articolata in sezioni specifiche. Le competenze analitiche in tema ambientale vanno dal monitoraggio e tutela delle risorse idriche per ecosistemi sostenibili alla salvaguardia dalle contaminazioni e difesa del suolo, fino all’analisi qualitativa dell’aria e delle emissioni odorigene, al campionamento di biometano e alla classificazione dei rifiuti.

La sede di Indam a Castel Mella

In campo industriale, viene eseguita ogni forma di controllo degli inquinanti ambientali nei processi produttivi, incluse le analisi di amianto e fibre artificiali vetrose. Inoltre, i laboratori Indam effettuano piani di autocontrollo Haccp con campionamenti e analisi per la conformità dei prodotti alimentari da immettere sul mercato.

Negli ultimi anni, Indam ha intensificato ulteriormente il proprio impegno per adeguarsi agli standard di riferimento in merito a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori oltre al rispetto dell’ambiente: sforzi che le hanno valso la certificazione del «Sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro - Iso 45001» e l’ottenimento della certificazione del «Sistema di gestione Ambientale - Iso 14001». A queste si affiancano la certificazione per la Parità di Genere e la valutazione EcoVadis, analisi indipendente che ne attesta le performance di sostenibilità. Tutto ciò si integra con il sistema di gestione qualità, fornendo ulteriore valore alla gamma dei servizi offerti.