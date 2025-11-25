Giornale di Brescia
Cassa Padana ottiene la certificazione per la parità di genere

Umberto Scotuzzi
A certificare il percorso Bureau Veritas: tra le tante iniziative la giornata per sostenere l'equilibrio vita-lavoro e il benessere delle famiglie e il «Manifesto del linguaggio inclusivo»
La sede di Cassa Padana - © www.giornaledibrescia.it
La sede di Cassa Padana - © www.giornaledibrescia.it
La Bcc Cassa Padana ha ottenuto la Certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 rilasciata da Bureau Veritas, società nata nel 1828 e leader a livello globale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione.

Il percorso che ha portato a questa certificazione ha permesso di strutturare in modo organico l'impegno della banca, che ha sede a Leno, per l'equità di genere attraverso la creazione di un Piano strategico dedicato, la costituzione di un Comitato guida e di gruppi di lavoro, l'adozione di specifiche politiche e l'implementazione di un sistema di monitoraggio basato su KPI. Questo processo ha reso l'impegno verso l'inclusione, già insito nella natura e nell’identità di Cassa Padana, maggiormente sistemico, strategico e misurabile.

Tra le tante iniziative già messe in atto, Cassa Padana ha recentemente promosso anche la terza edizione del «Family day», una giornata per sostenere l'equilibrio vita-lavoro e il benessere delle famiglie delle persone di Cassa Padana. Quest’anno l’iniziativa si è svolta a Brescia, presso la Pinacoteca Tosio Martinengo, in collaborazione con Fondazione Brescia Musei.

In questo percorso di attenzione alla parità di genere, Cassa Padana ha anche aderito al «Manifesto del linguaggio inclusivo» che fa parte del progetto di Diversità e Inclusione del Gruppo Cassa Centrale (a cui Cassa padana appartiene, ndr), per promuovere l’uso responsabile delle parole e creare ambienti di lavoro inclusivi e accoglienti.

