Progetto 6, l’equilibrio tra persone e tecnologia chiave del successo

«L’innovazione tecnologica si fa nelle aziende, con le persone che ci lavorano, affrontando ogni giorno una sfida». Ne sono convinti Ernesto Medeghini e Damiano Pasquali, soci fondatori di Progetto 6 , azienda bresciana specializzata nell’identification technology, che il 20 maggio scorso ha riunito a Villa Baiana di Monticelli Brusati una sessantina tra clienti e colleghi, per la quinta edizione del «Technology Day» .

Si è parlato di «soluzioni concrete, sviluppate in trentatré anni di lavoro sul campo – sottolineano Medeghini e Pasquali – . I protagonisti della giornata sono state le persone che hanno avuto il coraggio di affrontare le sfide e il cambiamento». In un contesto in cui le aziende sono chiamate a gestire processi sempre più complessi, la tecnologia assume un ruolo strategico: non solo strumento di efficienza, ma leva concreta per migliorare il lavoro delle persone e la capacità decisionale delle organizzazioni.

Protagonisti

Sul palco si sono quindi avvicendati partner tecnologici e professionisti del settore, in un confronto sull’evoluzione tecnologica e l’identificazione applicate alla logistica, alla produzione e alla gestione Hr.

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Tra questi Aldo Valenti, It manager di Euroverde, Giacomo Pollini dell’autodemolizione Pollini e Luca Brusadelli, amministratore delegato di Olisystem: esempi concreti di applicazione delle soluzioni hardware e software di Progetto 6 nella gestione delle risorse umane, dei magazzini, delle spedizioni. Questi casi, applicati ai contesti di logistica, produzione e gestione dei processi, hanno dimostrato in modo pratico come le tecnologie implementate abbiano contribuito a migliorare organizzazione, tracciabilità, efficienza e gestione delle attività operative.

Confronto

«Il Technology Day è il momento in cui l’innovazione diventa qualcosa di concreto e applicabile nella quotidianità delle aziende – spiega Ernesto Medeghini, amministratore delegato di Progetto 6 –. Oggi progettare soluzioni significa creare equilibrio tra tecnologia e persone, mettendo gli operatori nelle condizioni di lavorare con maggiore chiarezza, responsabilità e consapevolezza grazie a strumenti integrati e dati affidabili». «Vogliamo che il Technology Day sia una giornata di confronto autentico e condivisione di esperienze – aggiunge Pasquali –. Quando la competenza tecnica incontra le esigenze operative delle aziende, nasce un valore condiviso: una tecnologia che aiuta le organizzazioni a crescere, ottimizzare le risorse e migliorare il lavoro delle persone».

Anche quest’anno all’evento hanno partecipato partner storici di Progetto 6 come Zebra Technologies, Pluriservice e Seagull: una collaborazione consolidata orientata allo sviluppo di soluzioni scalabili, affidabili e orientate ai risultati.

Nello specifico, Roberto Donato, sales engineer di Zebra Technologies, ha illustrato le nuove soluzioni di Zebra Frontline AI: «Abbiamo cercato di confrontarci con le logiche dell’intelligenza artificiale – spiega – , offrendo ai nostri partner nuovi strumenti che permettano di semplificare la posizione di informazioni complesse, come l’acquisizione di tanti codici a barre contemporaneamente, o le informazioni stampate su un modulo cartaceo, dove non c’è nessun barcode».