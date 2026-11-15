Molto più di un gioco: le nuove frontiere della realtà virtuale

Quando si parla di realtà virtuale, il pensiero corre spesso ad un’unica immagine: un ragazzo che, con un visore in testa, gioca a tennis in salotto. Eppure, dietro quest’idea, si nasconde una tecnologia che va ben oltre il semplice intrattenimento.
La realtà virtuale è infatti uno strumento dalle potenzialità ancora in parte inesplorate, le cui applicazioni spaziano dalla psicologia all'educazione, dallo sport all'assistenza agli anziani. Non si limita a riprodurre ambienti e situazioni, ma può influenzare il modo in cui percepiamo ciò che ci circonda, suscitare emozioni e persino incidere sui nostri comportamenti.
A raccontarne le potenzialità e le possibili applicazioni è Claudia Repetto, psicologa e docente presso l'Università Cattolica, coordinatrice dell'Unità di Ricerca «Multisensorialità del linguaggio e della memoria» ed esperta di psicologia cognitiva e nuove tecnologie.
Cos’è la realtà virtuale
«Parlare di realtà virtuale non è semplice, è un ambito ancora poco conosciuto su cui si sta lavorando molto – comincia l’esperta –. Potremmo definirla come un insieme di tecnologie che permettono di riprodurre in digitale diversi ambienti e situazioni, offrendo agli utenti esperienze diverse a seconda degli strumenti utilizzati».
Per anni, una delle forme più conosciute è stata quella degli ambienti sviluppati al pc (computer-generated), realizzati tramite programmi grafici capaci di restituire ambienti reali o fittizi. Questa tecnologia ha trovato applicazione anche in ambito psicologico poiché da subito se ne sono riconosciute le potenzialità, soprattutto in psicologia clinica e nel trattamento delle fobie. «La realtà virtuale, a livello teorico, non ha limiti e offre al terapeuta opportunità molto ampie. Permette di costruire scenari diversi, adattarli alle esigenze del paziente e modificare ciò che accade durante l'esperienza. In questo modo è possibile esporre la persona a situazioni specifiche in un ambiente controllato, osservandone le reazioni e lavorando sulle emozioni che emergono».
La possibilità di ricreare situazioni difficili da affrontare nella vita quotidiana, mantenendo il controllo sull'ambiente e sugli stimoli, rappresenta uno dei principali punti di forza in ambito clinico.
La realtà mista o aumentata
Accanto agli ambienti interamente generati al computer, si sono sviluppate poi altre tipologie di realtà virtuale, basate sull'integrazione tra immagini del mondo reale ed elementi digitali. È il caso delle esperienze immersive realizzate attraverso video a 360°, registrati in ambienti reali con strumenti come le videocamere GoPro 360°.
«A differenza degli ambienti costruiti digitalmente, in questo caso si parte da una situazione reale, che viene ripresa e restituita all'utente in modo immersivo – spiega Repetto –. Questa modalità presenta alcuni limiti, primo fra tutti la minore possibilità di interagire con ciò che si vede. D'altra parte, offre un vantaggio importante: l'elevato grado di verosimiglianza degli ambienti e delle situazioni rappresentate».
Cervello, percezione ed emozioni
Ma perché, anche quando sappiamo di trovarci in un ambiente simulato, possiamo provare paura, vertigini o altre reazioni emotive come se fossimo davvero in quella situazione? La risposta sta nel modo in cui il nostro cervello elabora gli stimoli.
«Il meccanismo è abbastanza semplice: il cervello interpreta ciò che percepiamo attraverso la realtà virtuale secondo criteri di realtà. Anche se razionalmente sappiamo che ci troviamo in una simulazione, gli stimoli visivi e sensoriali possono attivare risposte emotive e comportamentali simili a quelle che proveremmo in una situazione reale».
La consapevolezza che l'ambiente sia artificiale, dunque, non impedisce al nostro cervello di reagire a ciò che vede e percepisce. La verosimiglianza delle immagini, il coinvolgimento sensoriale e le stimolazioni contribuiscono a rendere l'esperienza convincente, tanto da suscitare emozioni e sensazioni fisiche concrete.
L’embodiment
Se il cervello reagisce agli stimoli virtuali come se fossero reali, cosa succede quando non ci limitiamo a guardarli, ma ci sentiamo fisicamente presenti in quell'ambiente? È proprio qui che entra in gioco il ruolo dei visori.
«Guardare un ambiente virtuale attraverso lo schermo di uno smartphone o di un computer non è la stessa cosa che viverlo attraverso un visore – continua l’esperta –. Quest'ultimo permette infatti di immergersi completamente nell'esperienza, riducendo gli stimoli provenienti dall'ambiente circostante e aumentando il senso di presenza nello spazio virtuale. Questo ha ricadute significative anche sul piano psicologico».
Il coinvolgimento del corpo nell'esperienza virtuale prende il nome di embodiment. Non siamo più semplici spettatori quindi ma abbiamo la sensazione di essere presenti nell'ambiente, di poterci muovere e interagire con esso. «Ci sentiamo parte dello spazio virtuale: possiamo girare la testa e osservare ciò che si trova intorno a noi, percepire suoni provenienti da diverse direzioni e, in alcune esperienze, entrare in contatto anche con stimoli tattili».
Quando cambia la percezione del nostro corpo
Il coinvolgimento corporeo non si limita a questo. Le esperienze virtuali possono infatti anche influenzare il modo in cui percepiamo il nostro corpo, lo spazio e le nostre possibilità di movimento.
Un aspetto che apre prospettive interessanti anche in ambito clinico. «Alcune applicazioni della realtà virtuale sono state sviluppate, ad esempio, per intervenire sui disturbi alimentari e sulle alterazioni dell'immagine corporea. Attraverso esperienze immersive è possibile lavorare sulla percezione del proprio corpo e sperimentare rappresentazioni corporee differenti. Si tratta di un ambito ancora oggetto di ricerca, nel quale si stanno esplorando possibilità terapeutiche interessanti», spiega Repetto.
Dal corpo ai processi cognitivi
Le possibilità offerte dalla realtà virtuale non si fermano qui. Il coinvolgimento nell'esperienza può infatti diventare uno strumento per stimolare anche i processi cognitivi, aprendo nuove prospettive in ambiti come l'apprendimento e l'allenamento mentale.
«Uno degli ambiti in cui queste potenzialità sono state esplorate è quello dell'apprendimento, in particolare nello studio delle lingue straniere – spiega l’esperta –. Un'attività che per molti studenti può risultare ripetitiva o noiosa, ma che attraverso la realtà virtuale può trasformarsi in un'esperienza più coinvolgente. Abbiamo utilizzato video a 360° per ricreare una situazione in cui gli studenti avevano l'impressione di visitare un paese straniero. Una voce narrante in lingua inglese li accompagnava nell'esperienza, proprio come farebbe una guida turistica. I risultati hanno mostrato che gli studenti che avevano seguito il percorso attraverso un visore avevano appreso un numero maggiore di parole rispetto a quelli che avevano visto gli stessi contenuti sullo schermo di uno smartphone».
L’immersività e la stimolazione multi-sensoriale, rendendo lo studio più vicino ad una situazione reale, hanno favorito dunque l’apprendimento della lingua.
Applicazione in ambito sportivo
Un altro ambito in cui la realtà virtuale ha mostrato applicazioni interessanti è quello sportivo. Oltre alla preparazione fisica, infatti, la prestazione di un atleta dipende anche da abilità cognitive: «Gli sportivi devono allenare non solo il corpo, ma anche la capacità di prendere decisioni in tempi molto brevi, anticipare le situazioni o reagire agli stimoli. Durante una partita, ad esempio, spesso non c'è il tempo di fermarsi a ragionare sulla mossa migliore: bisogna reagire in modo rapido e automatico», spiega Repetto.
Proprio su queste abilità si è concentrato uno studio condotto in collaborazione con il Monza calcio, che ha coinvolto giovani calciatori di 13-14 anni. «Durante gli allenamenti, i ragazzi hanno utilizzato visori con contenuti video a 360° che riproducevano brevi situazioni di gioco. A un certo punto la scena si interrompeva e ciascun partecipante doveva decidere come comportarsi, scegliendo la risposta più adatta».
I risultati hanno evidenziato miglioramenti nella capacità di prendere decisioni da parte dei ragazzi che avevano svolto il training virtuale.
Anziani e bambini
La versatilità della realtà virtuale permette di adattare le esperienze a esigenze e destinatari molto diversi, anche a persone che hanno poca familiarità con le tecnologie digitali. È il caso degli anziani, per i quali può rappresentare un'occasione di svago e di stimolazione cognitiva. «Possiamo progettare esperienze su misura, anche molto semplici, che non richiedono particolari capacità di interazione. Per chi vive in una casa di riposo, ad esempio, la realtà virtuale può diventare uno strumento per visitare luoghi lontani, rivivere ambienti familiari o semplicemente concedersi un momento di evasione», racconta Repetto.
Le applicazioni possono riguardare anche il sostegno alla memoria, in particolare nelle persone con Alzheimer. «Non parliamo di una cura, ma di uno strumento che può favorire il recupero dei ricordi. È possibile, ad esempio, chiedere alle persone anziane di indicare un luogo che avrebbero voluto visitare nuovamente. Poterlo rivedere attraverso un'esperienza immersiva può rivelarsi un bell’ancoraggio per la memoria: ricreare il contesto in cui si è verificato un evento può facilitare il recupero di alcuni ricordi e delle emozioni a essi associate».
Anche con i più piccoli la realtà virtuale può trovare applicazioni interessanti, soprattutto in ambito sanitario. Durante una visita medica o una vaccinazione, ad esempio, un'esperienza immersiva può aiutare a distrarre il bambino contribuendo a contenere ansia e percezione del dolore.
L’esperienza virtuale può influenzare le nostre emozioni e le nostre decisioni nel momento in cui siamo fruitori dell’esperienza ma questo non porta sempre ad un cambiamento nella vita reale. «Dipende molto dal tipo di esperienza e dall'intensità delle emozioni che riesce a suscitare. Non tutte le esperienze, infatti, dovrebbero essere affrontate in autonomia. Soprattutto in ambito clinico, è importante che il terapeuta accompagni il paziente, lo aiuti a dare un significato a ciò che ha vissuto e preveda un momento di confronto e rielaborazione dopo l'esperienza».
Possibili rischi
Come ogni tecnologia, anche la realtà virtuale presenta alcuni aspetti da considerare. «In generale non ci sono grandi rischi. Molti ambienti virtuali vengono utilizzati solo per favorire il rilassamento o osservare determinate risposte comportamentali. È comunque importante valutare le caratteristiche di chi vive queste esperienze e assicurarsi che mantenga la consapevolezza della distinzione tra ambiente virtuale e realtà», conclude Repetto.
Tra gli effetti indesiderati più comuni c'è invece una sensazione simile al mal d'auto, che può manifestarsi durante l’esperienza. Si tratta della cosiddetta cybersickness: «Qualche piccolo effetto indesiderato può esserci, ma basta togliere il visore perché tutto finisca. Quello che conta è non perdere di vista le tante possibilità che questa tecnologia può offrirci nella realtà».