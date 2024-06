L’Ue lancia il gemello digitale della Terra per simulare gli effetti del cambiamento climatico

Un gemello digitale della Terra per simulare gli effetti del cambiamento climatico e degli eventi meteorologici estremi. E prevenirne gli effetti.

La Commissione europea ha annunciato l'entrata in attività del sistema Destination Earth (DestinE) per attrezzare i supercomputer dell'Ue (gli High performance computing, Hpc) a simulare gli effetti del cambiamento climatico e degli eventi meteorologici estremi, per raccogliere dati e facilitare il lavoro di prevenzione grazie all’Intelligenza artificiale.

Il contributo dell’istituzione, attraverso il programma Europa Digitale, è pari a 315 milioni di euro, che coprirà le prime due fasi del progetto. Un ulteriore finanziamento potrebbe arrivare attraverso la revisione dell'esercizio finanziario 2025-2027 del programma attualmente in corso.

Per Bruxelles si tratta di un «vero cambiamento nella nostra lotta contro il cambiamento climatico» a detta della vice presidente per la Concorrenza Margrethe Vestager, secondo cui il sistema consentirà all'Ue di osservare «le sfide ambientali che ci aiuteranno a prevedere gli scenari futuri, come non abbiamo mai fatto prima».

Gli obiettivi

Gli utenti di DestinE, inclusi esperti non scientifici, saranno quindi in grado di accedere e interagire con grandi quantità di dati del sistema Terra al fine di: