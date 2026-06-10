L’AI cambia i processi aziendali: il 30 giugno l’incontro di GdB&Futura

L’intelligenza artificiale non è più una promessa da osservare a distanza: è già entrata nei processi produttivi, nei modelli organizzativi e nelle strategie competitive delle imprese, con grandi differenze però tra piccole e grandi imprese.
Per capire come questa trasformazione stia cambiando il modo di lavorare, produrre valore e competere sui mercati, il Giornale di Brescia organizza l’incontro «L’economia dell’intelligenza artificiale: come cambiano processi, ruoli e competitività», quarto e ultimo appuntamento del ciclo «Competere nel cambiamento: Esg, intelligenza artificiale e impresa», organizzato nell’ambito di GdB&Futura.
L’appuntamento è in programma martedì 30 giugno alle 17.30 all’Areadocks, in via Gerolamo Sangervasio 12/A a Brescia. Sarà un’occasione di confronto tra imprese, professionisti, studenti e cittadini interessati a comprendere le opportunità e le sfide poste dall’AI: dalla crescita della produttività alla riduzione dei costi, dalla creazione di nuovi servizi fino all’apertura di mercati inesplorati.
Case history
A portare il proprio contributo saranno voci del mondo della ricerca, dell’innovazione e dell’impresa: Enrico Barbierato, ricercatore in Artificial intelligence and Machine learning all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Attese poi le case history di Viola Nicolardi, Head of Digital & Optimization Tt di Csmt Innovation Hub; Marco Conti, enterprise account manager di Personal Data-We Are Project; Marco Sartori, ceo di Kyp e Complegal; Davide Danesi, ceo di Giustacchini Tech to Rent ed Ernesto Medeghini, ceo di Progetto 6. A moderare l’incontro sarà Stefano Martinelli del Giornale di Brescia.
L’ingresso è gratuito previa registrazione obbligatoria sull’apposita pagina Eventbrite. Per informazioni è possibile scrivere a eventi@giornaledibrescia.it o chiamare lo 030.3790287.