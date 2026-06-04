Portare i robot intelligenti nelle Pmi: sfida di Tilog e Neosperience

Intelligenza artificiale e robotica applicata . È qui che si gioca il futuro delle piccole medie imprese, colonna portante dell’economia italiana (ed europea). E Brescia ora prova a portare i «robot intelligenti» nelle pmi. A Borgo Wuhrer è nata Tilog Automation , la startup sviluppata all’interno della società di logistica Tilog srl e sostenuta dalla partnership con Neosperience , gruppo bresciano che dopo una profonda riorganizzazione ha deciso di concentrare il proprio futuro sull’intelligenza artificiale applicata ai processi industriali.

L’idea è semplice. Non vendere robot, ma fornire alle aziende un servizio completo e capacità operativa: gestione dei magazzini , movimentazione dei materiali , automazione e, in prospettiva, robotica intelligente . Tutto con una formula che elimina per il cliente la necessità di sostenere grandi investimenti iniziali.

Dalla logistica alla manifattura

La startup è lo spinoff di Tilog, realtà con fatturato di un fatturato di circa 6,5 milioni che opera nella logistica integrata, nei trasporti, nell’imballaggio industriale, nella manutenzione di impianti e dispone di hub logistici a Ospitaletto, Alfianello, Nova Milanese, Genova e Bologna. Alle spalle c’è l’esperienza del fondatore e ad Giuseppe De Rosa, maturata nei grandi operatori della logistica distributiva. «Entrando in contatto con le realtà produttive -spiega De Rosa - mi sono reso conto che nelle piccole e medie imprese mancavano competenze legate alla gestione della supply chain e, soprattutto, un adeguato livello di innovazione tecnologica. La logistica è una leva economica in grado di incidere profondamente sui risultati aziendali».

Da questa intuizione nasce Tilog Automotion. «L’idea iniziale non riguardava i robot», spiega. Il primo passo è stato ripensare i processi logistici e sviluppare strumenti digitali costruiti sulle esigenze specifiche delle imprese. «Abbiamo costituito all’interno di Tilog un dipartimento dedicato allo sviluppo tecnologico - racconta De Rosa - con l’obiettivo di ridisegnare i processi e far sì che la tecnologia si adattasse all’azienda e non il contrario».

Il presidente Luigi Linotto e l’ad Giuseppe De Rosa

Il modello operativo

La vera novità del modello sta però nel fatto che Tilog non venderà software, impianti o macchinari. Ma assumerà la responsabilità operativa di una parte dei processi logistici del cliente, garantendo prestazioni e indicatori di risultato definiti contrattualmente. In sostanza, l’impresa acquista competenze e servizi, non tecnologie.

È questo approccio che ha attirato l’interesse di Neosperience, gruppo guidato dal presidente Luigi Linotto. Al centro del nuovo posizionamento c’è l’intelligenza artificiale e la convinzione che il tradizionale modello della software house sia destinato a trasformarsi radicalmente. «Neosperience e Tilog si sono incontrate circa un anno fa – spiega Linotto – e abbiamo riconosciuto una forte convergenza di visione. Tilog aveva già realizzato sul campo un modello di business nel quale crediamo profondamente: non limitarsi a fornire tecnologia, ma accompagnare l’impresa in un percorso evolutivo».

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«Finora lavoravamo prevalentemente sui processi immateriali – osserva Linotto –. Con Tilog abbiamo trovato la possibilità di portare l’AI direttamente nei processi esecutivi e manifatturieri». Da qui nasce la scommessa sulla robotica intelligente. Non semplici macchine programmate per svolgere attività ripetitive, ma sistemi capaci di apprendere, interpretare il contesto e adattarsi alle diverse situazioni operative.

Il progetto guarda però oltre il magazzino. La prospettiva è quella di introdurre automi in grado di operare nelle linee produttive, supportando torni, centri di lavoro e piccole aree di lavorazione. Un passaggio reso necessario dalla crescente difficoltà delle imprese nel reperire personale qualificato. La scommessa è ambiziosa: accompagnare la trasformazione delle pmi senza costringerle a sostenere investimenti proibitivi.

La quotata Neosperience si riposiziona

Completato il complesso processo di riorganizzazione interna, Neosperience, tra i nomi storici dell’intelligenza artificiale applicata in Italia, volta pagina e ridefinisce il proprio posizionamento sul mercato. «Ci siamo dati obiettivi ambiziosi», afferma il presidente Luigi Linotto. «Mettiamo insieme intelligenza artificiale, robotica e conoscenza di settore per offrire alle piccole e medie imprese italiane soluzioni innovative pensate per i prossimi anni. La nostra esperienza nell'AI scende ora anche in produzione attraverso la robotica».

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È stato un 2025 impegnativo per la quotata bresciana che ora sta completando il processo di ristrutturazione. Nelle scorse settimane il piano industriale è stato sottoposto al ceto bancario ed ora è in attesa dell'approvazione da parte delle degli organi deliberanti delle banche. L’approvazione potrebbe arrivare entro giugno.

Il gruppo conta oggi una settantina di dipendenti ed opera attraverso tre divisioni. «Digital health e assistenza continuativa ai pazienti» attraverso società controllate e collegate attive nella sanità digitale: Neosperience utilizza strumenti di intelligenza artificiale per creare un rapporto continuativo tra strutture sanitarie e pazienti; la partnership e sviluppo commerciale tra Italia e Cina attraverso la business unit Value China che supporta le imprese italiane nei processi di ingresso e sviluppo sul mercato cinese; infine la customer experience, marketing intelligence e gestione del ciclo attivo attraverso la società veneta Rhei che supporta le aziende nell'analisi dei dati commerciali e nell'ottimizzazione dei processi di vendita e fidelizzazione.