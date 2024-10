Futura Expo, la fiera sulla sostenibilità sempre più dei giovani

Non più solo attenti spettatori, ma anche protagonisti attivi. La terza edizione di Futura Expo, la più grande fiera italiana durante la quale si incontrano imprese, cittadini e istituzioni per costruire un sistema sostenibile, sarà ancora di più dei giovani. L’iniziativa, voluta dalla Camera di Commercio di Brescia e ProBrixia, si terrà dal 7 al 9 marzo 2025 al Brixia Forum con il concept «Voglia di futuro».

«Progettisti, relatori, intervistatori. Con un pubblico formato non solo da coetanei - ha detto il presidente Roberto Saccone - ma anche da autorità, imprenditori, docenti disposti ad ascoltare e comprendere un diverso punto di vista. È necessario un approccio aperto, in grado di immaginare prospettive diverse per proporre soluzioni che ancora non esistono. Perché saranno le nuove generazioni a vivere il futuro e a proseguire un percorso di sviluppo che sia sostenibile a livello ambientale, economico e sociale».

Due le collaborazioni importanti che permetteranno ai giovani di vivere concretamente l’esperienza di Futura Expo: con Music Innovation Hub, che si occuperà del progetto Futurae Heroes, e Politics Hub che fornirà alcuni format di discussione.

La presentazione in Camera di Commercio - © www.giornaledibrescia.it

«Vogliamo un ruolo di responsabilità anche per loro - ha detto Maria Chieppa, direttrice ProBrixia - . Ascoltarli e parlare con il loro linguaggio per questo abbiamo scelto di collaborare con Music Innovation Hub e Politic Hub».

Music Innovation Hub gestirà la Talent Factory e la Pcto con le scuole superiori: «Avremo circa 300 ragazzi che parteciperanno alla Pcto con lezioni sia online sia fisiche - ha raccontato Claudio Bossi, amministratore delegato Music Innovation Hub - con l’obiettivo di farli approcciare all’impresa sostenibile. Con la Talent factory invece scuoteremo una ventina di ragazzi, dai 18 ai 30 anni, che da un lato ci aiuteranno a portare contenuti all’interno di Futura Expo di marzo e dall’altro incontreranno le aziende».

La Talent Factory avrà il suo evento di lancio giovedì 5 dicembre nella sede della Camera di Commercio con l’incontro con la cantante Big Mama. Altro partner dell’iniziativa sarà Will Media, una community online di informazione sui grandi temi dell’attualità. Inoltre l’ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha firmato un protocollo d’intesa con la Camera di Commercio di Brescia per promuovere un percorso di sensibilizzazione sulla sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale.