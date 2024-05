«Voglia di futuro», Futura Expo 2025 guarda al domani con curiosità, coraggio ed entusiasmo

Non ci può essere cambiamento senza volontà, energia e ottimismo. Con questo spirito è stata svelata la nuova edizione di Futura Expo, la rassegna di sistema per diffondere la cultura della sostenibilità voluta dalla Camera di Commercio di Brescia e da Pro Brixia che il 7, l’8 e il 9 marzo 2025 tornerà al Brixia Forum in via Caprera.

«Voglia di futuro» è il tema scelto per la terza edizione della manifestazione, che nel 2023 ha richiamato oltre 30mila visitatori e ospitato più di 270 tra incontri ed experiences con 465 relatori.

«Il progetto Futura nasce dalla convinzione che le imprese siano indispensabili nella transizione, perché la sostenibilità non è solo una scelta etica ma anche di competitività economica - ha affermato il presidente della Camera di Commercio e di Pro Brixia Roberto Saccone -. Dobbiamo perciò ricominciare a guardare al futuro con curiosità, coraggio ed entusiasmo. Dobbiamo avere voglia di Futuro».

La presentazione della terza edizione di Futura Expo - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Oltre l’evento

Un plauso e insieme uno stimolo per ciò che verrà è giunto dalla sindaca di Brescia Laura Castelletti: «Futura ha fatto molto e può fare molto per la città. Siamo abituati a giocare di squadra e la rassegna in questo senso è stata una intuizione intelligente e felice - ha sottolineato -. La città intera si sta muovendo nella direzione della sostenibilità, non solamente ambientale ma anche sociale».

Grazie al sostegno dei partner A2A, Confindustria Brescia, Fondazione Una e Feralpi, Futura Expo punterà con l’edizione 2025 a ritagliarsi un ruolo ancor più centrale nel percorso di transizione ecologica e digitale del territorio nazionale.

«La sostenibilità è parte di noi stessi e insieme opportunità di sviluppo, non bisogna però affrontarla in modo ideologico - le parole del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana -. Come istituzione stiamo facendo tanto in questo senso, si pensi al tema legato all'aria dove abbiamo ottenuto risultati eccellenti».

Le novità della prossima edizione

Confermato per la prossima rassegna l’allestimento carbon neutral mentre altre importanti novità sono state annunciate nel corso della presentazione ufficiale nella sede di Intesa Sanpaolo in via piazzetta Monsignor Almici.

In primis Unioncamere organizzerà proprio a Futura la sua Convention nazionale. Inoltre i giovani, sempre al centro del progetto anche grazie alla presenza di università, Its Academy e del progetto Smart Future Academy, verranno coinvolti anche grazie alla collaborazione con Music Innovation Hub, con lo scopo di formare futuri leader della sostenibilità utilizzando la musica come strumento di comunicazione.