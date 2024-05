Camera di Commercio con Symbola e Ipsos per il rapporto «Sostenibilità è qualità»

Lunedì 27 maggio sarà Brescia la capitale della sostenibilità in Italia. Alle 16 nella sala consiliare della Camera di Commercio di Brescia (via L. Einaudi 23) verrà infatti presentata la seconda edizione del rapporto «Sostenibilità è qualità» di Fondazione Symbola e Ipsos.

A partire da quest’anno il report è realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio cittadina. La presentazione (partecipazione gratuita previa registrazione online), che rientra all’interno di Futura Colloquia e si pone come tappa di avvicinamento all’edizione 2025 di Futura Expo, vedrà la presenza del presidente della Cdc Roberto Saccone, del presidente di Fondazione Symbola Ermete Realacci e di quello di Ipsos Nando Pagnoncelli.

Sarà l’occasione per tornare a parlare della centralità che la sostenibilità ha assunto con il tempo nella vita dei cittadini, essendo ormai entrata nella quotidianità delle persone. Queste sono infatti sempre più informate, più consapevoli e attive e quindi più disponibili a mettere in discussione abitudini consolidate, stili di vita e modelli di consumo ancorati al passato. Cosa spinge verso una maggiore attenzione e un maggior interesse per la sostenibilità? Come si spiega questo profondo cambio di atteggiamento e di prospettiva che sta investendo anche il nostro Paese, consentendo di superare le resistenze al cambiamento? Queste le domande alle quali il report prova a rispondere.