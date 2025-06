L’AI cambia la finanza ma imprese frenate da competenze e governance

L’intelligenza artificiale generativa sta entrando in modo strutturale nell’economia europea, trasformando modelli operativi e organizzativi, soprattutto nei settori a elevata intensità cognitiva come quello dei servizi finanziari. A differenza delle tecnologie digitali tradizionali, l’AI generativa è in grado di creare contenuti, automatizzare decisioni e adattarsi attraverso l’interazione, aprendo nuove opportunità in termini di produttività e competitività.

Un’analisi condotta da Teha Group (The European House–Ambrosetti) in collaborazione con Microsoft, ha quantificato il potenziale di questa tecnologia in Europa. L’adozione dell’AI generativa potrebbe generare fino a 2.610 miliardi di euro di valore aggiunto annuo, pari al 15,2% del Pil europeo, oppure consentire un risparmio di 47,6 miliardi di ore lavorative mantenendo costante la produzione.

Per le istituzioni europee del comparto lo studio individua invece due scenari principali: un incremento del valore aggiunto annuo fino a 147 miliardi di euro, oppure un risparmio di circa 1,5 miliardi di ore lavorative. Il comparto bancario concentra la maggior parte del potenziale (93 miliardi), seguito dalle assicurazioni (28) e dai servizi finanziari di supporto (27). A livello organizzativo l’introduzione dell’AI implica inoltre una ridefinizione del ruolo del Cfo, che si sposta da compiti di controllo e compliance a responsabilità strategiche di previsione, allocazione delle risorse, comunicazione con gli investitori e gestione della performance in tempo reale.

Tuttavia, il passaggio a un’adozione estesa non è scontato. Lo studio evidenzia infatti come molte organizzazioni siano ancora ferme alla fase pilota, spesso a causa di governance frammentata, scarsa collaborazione tra finance e It, carenza di competenze interne, bassa qualità dei dati e incertezza normativa. Dalle interviste con i Cfo emergono quindi alcune priorità per superare gli ostacoli: costruire leadership trasversali che integrino finanza, tecnologia e area legale; definire metriche comuni per valutare performance e rischio delle iniziative AI; investire in formazione e alfabetizzazione specifica per i team finance; istituzionalizzare i processi abilitati dall’intelligenza artificiale.

Leggi anche Quasi un artigiano su quattro a Brescia utilizza l’AI in azienda

Europa

Dal punto di vista normativo invece l’Europa ha avviato strumenti importanti – AI Act, Dora, direttiva Nis2 – per regolamentare lo sviluppo dell’AI e rafforzare la resilienza digitale. Ma l’efficacia di questi strumenti «dipenderà dall’implementazione concreta a livello aziendale».

Il settore finanziario è infatti già il terzo più colpito da incidenti informatici in Europa. L’uso estensivo dell’AI comporta nuovi rischi legati a sicurezza, privacy e governance dei dati. «Costruire fiducia interna ed esterna sarà quindi essenziale -recita lo studio -. Le istituzioni dovranno garantire trasparenza nei contenuti generati, sistemi di validazione robusti e allineamento normativo continuo. Solo così sarà possibile proteggere la clientela e preservare la reputazione aziendale».

Leggi anche Attacchi informatici, le aziende alzano uno scudo di protezione

Ecco quindi che l’AI generativa non rappresenta un’evoluzione incrementale ma un cambiamento sistemico, soprattutto «per il settore finanziario: governarla in modo strategico e responsabile sarà la chiave per affrontare le prossime fasi della trasformazione digitale».