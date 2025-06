Satelliti e fabbriche dell'intelligenza artificiale. Dall'Ue un piano digitale internazionale

BRUXELLES - L'espansione della rete di partenariati digitali, la creazione di un'offerta commerciale tecnologica dell'Ue, la promozione di un ordine digitale globale basato sulle regole: la Commissione europea e l'alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, lanciano una strategia digitale internazionale per l'Unione che fa perno sulla cooperazione con i Paesi partner su settori che vanno dalle infrastrutture digitali, alla cybersecurity, alle tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale (Ia), il 5G/6G, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori.

La strategia, che si tradurrà in una serie di proposte dopo la sua adozione, è pensata alla luce della rivoluzione digitale che sta rimodellando economie e società in un panorama geopolitico globale più impegnativo che mai.

Un contesto in cui l'Ue si presenta come un partner stabile e affidabile, aperto alla cooperazione digitale con alleati e partner, e impegnato a costruire un ordine digitale globale basato sulle regole in linea con i suoi valori fondamentali. Tra le azioni proposte, anche la copertura globale di Iris², la nuova costellazione di satelliti Internet dell'Ue, una volta che sarà pienamente dispiegata. Bruxelles inoltre intende sostenere lo sviluppo delle fabbriche di intelligenza artificiale nei Paesi partner fidati, supportandoli nello sviluppo della loro infrastruttura di calcolo e collegandoli in modo sicuro all'Ue e al suo ecosistema di fabbriche di Ia.

La strategia inoltre guarda alla rilevanza che riveste la tecnologia anche per la difesa. Bruxelles punta a rafforzare le capacità di difendersi dalle minacce digitali, sostenendo allo stesso tempo l'innovazione nel settore, ad esempio attraverso il Programma di innovazione della difesa dell'Ue (Eudis). A questo proposito, verranno esplorati modi per rafforzare la collaborazione con l'Ucraina.

"Nell'Ue abbiamo molte competenze e soluzioni da offrire e una forte volontà politica di promuovere l'innovazione tecnologica e la sicurezza nell'Ue e per i nostri alleati e partner", ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Henna Virkkunen. "Oggi facciamo un passo avanti decisivo per rafforzare le nostre attuali collaborazioni e cercare nuovi partner", ha aggiunto.

Per Kallas, "l'Europa ha un enorme potenziale per espandere la sua portata geopolitica sulle questioni digitali e oggi abbiamo delineato una visione chiara per farlo". "Siamo pronti a collaborare più strettamente con i partner sulle sfide digitali condivise, pur rimanendo impegnati a rispettare i diritti e le libertà individuali che sono essenziali per un'efficace governance digitale globale", ha detto.