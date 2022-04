Mille Miglia, sul Garda si pensa già al percorso del 2023

Non è ancora partita la Mille Miglia 2022 che già si parla del 2023. Per Salò sarà davvero un anno senza la corsa più bella del mondo? Al momento è presto per dirlo. «Il tracciato è in via di definizione», ci spiega Giuseppe Cherubini, responsabile del percorso della società organizzatrice, in questi giorni in Campania per la Sorrento Roads. «Sappiamo - aggiunge - che il nostro passaggio sul Benaco è molto apprezzato e suscita grande entusiasmo: mi sento di tranquillizzare dicendo che sicuramente di questo terremo conto».

Anche per l’anno prossimo appare invece già certo il passaggio da Desenzano e da Sirmione, che da sempre hanno un rapporto speciale con la Freccia Rossa: il lago quindi non sarà in alcun caso tagliato fuori, per la gioia dei tanti appassionati e dei turisti che potranno continuare a vedere la sfilata dei gioielli a quattro ruote. Sfilata che però non ci sarà quest’anno sul lungolago salodiano, o almeno sulla maggior parte di esso. E non senza polemiche. La decisione di far transitare le «vecchie signore» nel centro storico sembra scontentare parecchi commercianti, dai titolari dei bar e dei ristoranti affacciati sul Benaco, ai negozianti di via San Carlo.

«Il centro storico di Salò non è adatto al passaggio di 350 macchine, tutte in coda, con i gas di scarico e le persone che faticheranno a entrare e uscire dai negozi», ci racconta la titolare di una boutique della via dello shopping salodiano. «Abbiamo appreso la notizia da voci di paese,», le fa eco un collega, qualche vetrina più in là. A riassumere i motivi del malcontento Andrea Maggioni, presidente dei commercianti: «Il lungolago è la cartolina naturale di Salò, la via interna del centro storico presenta dei punti stretti, ci saranno problemi di sicurezza, di accessibilità e fruibilità: perché per ammirare le auto i nostri turisti dovranno stare in piedi davanti alle vetrine, quando abbiamo un lungolago attrezzato con bar e ristoranti».

«Vogliamo valorizzare anche altre parti della nostra città - replica il sindaco Giampiero Cipani -. Inoltre il percorso della Mille Miglia transiterà anche sul lungolago, dalla calata del Carmine fino al palazzo municipale. Le macchine andranno a passo d’uomo, se non addirittura ferme, quindi non creeranno nessun tipo di problema. Potranno godere di questa pubblicità anche altri esercizi commerciali che erano tagliati fuori dal precedente percorso».

