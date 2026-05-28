A Polpenazze torna la Fiera del Vino: protagonista a «In piazza con noi»

Per cinque giorni Polpenazze tornerà a trasformarsi nella capitale del vino. Da domani, venerdì 29 maggio, al 2 giugno il castello, le piazze e le strade del borgo ospiteranno la 74esima Fiera del Vino, storico appuntamento dedicato all’enologia del territorio organizzato da Arte del Vino e Tipico Eventi con il Comune e patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura e dalla Regione. Un evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori tra degustazioni, musica e serate all’aperto. E anche quest’anno la manifestazione finirà in diretta su Teletutto con una puntata speciale di «In Piazza con Noi».

Leggi anche Per il rosé si apre una primavera di fiere, eventi e viaggi I numeri Attesi oltre 20mila visitatori e una trentina di produttori provenienti soprattutto dalla Valtènesi e dal Basso Garda, con oltre 150 etichette in degustazione. Sabato, domenica e martedì l’ingresso sarà libero dalle 11 (chiusura alle 15) con possibilità di acquistare il calice degustazione a 7 euro, mentre dalle 16 servirà il ticket da 15 euro comprensivo di calice. I vini saranno proposti a 3 euro a bicchiere, 5 euro per riserve e passiti. Lunedì 1 giugno apertura, invece, dalle 18.