A Polpenazze torna la Fiera del Vino: protagonista a «In piazza con noi»

Per cinque giorni Polpenazze tornerà a trasformarsi nella capitale del vino. Da domani, venerdì 29 maggio, al 2 giugno il castello, le piazze e le strade del borgo ospiteranno la 74esima Fiera del Vino, storico appuntamento dedicato all’enologia del territorio organizzato da Arte del Vino e Tipico Eventi con il Comune e patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura e dalla Regione. Un evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori tra degustazioni, musica e serate all’aperto. E anche quest’anno la manifestazione finirà in diretta su Teletutto con una puntata speciale di «In Piazza con Noi».
I numeri
Attesi oltre 20mila visitatori e una trentina di produttori provenienti soprattutto dalla Valtènesi e dal Basso Garda, con oltre 150 etichette in degustazione. Sabato, domenica e martedì l’ingresso sarà libero dalle 11 (chiusura alle 15) con possibilità di acquistare il calice degustazione a 7 euro, mentre dalle 16 servirà il ticket da 15 euro comprensivo di calice. I vini saranno proposti a 3 euro a bicchiere, 5 euro per riserve e passiti. Lunedì 1 giugno apertura, invece, dalle 18.
Sabato 30 alle 10 è prevista l’inaugurazione con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Maria Rosa Avanzini, del giornalista Edoardo Raspelli e di rappresentanti del mondo vitivinicolo e istituzionale. Durante la mattinata saranno premiati anche i vini vincitori del Concorso enologico nazionale Valtènesi Garda Classico, storico appuntamento legato alla manifestazione.
Dalle 11.30 alle 12.30 spazio poi alla diretta di «In piazza con Noi», la trasmissione di Teletutto condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti. La novità sarà il «bis» del fine settimana: il programma, di solito in onda la domenica mattina, andrà eccezionalmente in diretta anche sabato da Polpenazze per poi tornare domenica con una puntata da Pezzaze, in Valtrompia.
Curiosità
Nel corso della trasmissione si alterneranno amministratori, associazioni e realtà del territorio, tra cui rappresentanti delle cantine della Protezione civile, della banda musicale e di diverse realtà locali.
Accanto alle degustazioni, la Fiera proporrà anche masterclass dedicate ai vini del territorio con ospiti come Paolo Massobrio e il maître stellato Riccardo Vergine del Grow Restaurant, protagonista di incontri sugli abbinamenti tra vini e prodotti gardesani.
Non mancherà la musica dal vivo con il programma «Castello on stage»: venerdì sera saliranno sul palco i «Giovani Wannabe», tribute band dei Pinguini Tattici Nucleari, mentre sabato toccherà ai Dynamica con un repertorio dagli anni Settanta a oggi.
Domenica spazio al cabaret di LeoMas e al dj set dei Point Break, mentre lunedì 1 giugno si ballerà con Pippo Palmieri e lo Zoo di Radio 105. Gran finale martedì 2 giugno con lo spettacolo pirotecnico in piazza Biolchi alle 22.