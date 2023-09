A Tremosine per farsi guidare alla scoperta di Forra e Scala tonda

L’estate volge al termine ma il calendario di eventi allestito a Tremosine dalla Pro loco continua a proporre, anche per l’autunno, tanti eventi di grande interesse e richiamo. Continueranno fino a dicembre le fortunate e partecipate escursioni «Alla scoperta della Forra», promosse nell’ambito delle iniziative finanziate dal bando regionale Ogni Giorno In Lombardia.

Sono in calendario tutte le domeniche di settembre (10, 17 e 24) e poi ancora in ottobre, novembre e dicembre. Partendo da Pieve, scendendo lungo il vecchio sentiero del Porto, in passato unico collegamento con il lago, si raggiunge la splendida Forra scavata dal torrente Brasa.

Continuano anche le, per scoprire i caratteristici vicoli del borgo, la famosa. Il programma prevede escursioni e visite alla scoperta di altri angoli straordinari, che, anche nel periodo autunnale propone appuntamenti gastronomici, regate veliche nel borgo di Campione e iniziative di vario genere. Calendario completo su tremosinesulgardaeventi.com

