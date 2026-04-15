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Cellatica, l’attuale maggioranza punta sul vicesindaco Grassini

Federico Bernardelli Curuz
Ha guidato il Comune dopo la scomparsa dell’ex primo cittadino Marini, gestendo anche deleghe come Sicurezza, Urbanistica e Lavori pubblici
Marco Grassini
Marco Grassini
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Cellatica torna al voto (anticipato) dopo la scomparsa del compianto sindaco Marco Marini, avvenuta nel febbraio 2025, e la Lista civica «Cellatica Insieme» sceglie la strada della continuità candidando l’attuale vicesindaco Marco Grassini alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Una decisione maturata, spiegano dalla lista, «con ampio spazio di confronto», nel segno del lavoro portato avanti negli ultimi anni e della volontà di dare stabilità all’azione amministrativa dopo una fase segnata da un passaggio delicato. Marco Grassini, 32 anni, nato e cresciuto a Cellatica, rappresenta un profilo che unisce esperienza istituzionale e competenze nel campo sociale.

Dottore di ricerca in Lavoro sociale e servizi alla persona, ha lavorato per sette anni come assistente sociale ed è oggi impegnato nella ricerca scientifica e nella docenza universitaria. Dal 2021 è inoltre componente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale consortile Ovest Solidale.

Il percorso

Il suo percorso amministrativo è legato alla lista fin dal 2014, quando, a 19 anni, entra in Consiglio comunale dai banchi dell’opposizione. Nel 2019 diventa capogruppo di maggioranza con delega al personale, mentre nel 2024 assume il ruolo di vicesindaco e assessore ai Servizi alla persona. Dopo la malattia e la morte di Marini, ha guidato il Comune come vicesindaco facente funzioni, gestendo anche deleghe come Sicurezza, Urbanistica e Lavori pubblici.

Attorno alla sua candidatura si costruisce una lista che punta a coniugare esperienza e rinnovamento: dodici candidati, sei con esperienza amministrativa e sei nuovi, con una forte presenza femminile e sei under 40.

«Vogliamo proseguire nel solco tracciato dall’esperienza amministrativa degli ultimi sette anni - spiega il candidato sindaco Marco Grassini - aggiornando contenuti e metodo, mettendo al centro servizio, ascolto e coesione della comunità».

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Amministrative 2026sindacoMarco GrassiniCellatica
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