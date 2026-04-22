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Amministrative, a Quinzano il sindaco Olivari cerca il bis

Alessandra Portesani
Lorenzo Olivari ha deciso di ricandidarsi per i prossimi 5 anni alla guida della sua civica
Il sindaco Lorenzo Olivari © www.giornaledibrescia.it
Il sindaco Lorenzo Olivari © www.giornaledibrescia.it
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«Proseguiamo nel solco del cambiamento per migliorare ancora di più la nostra Quinzano». Così il sindaco Lorenzo Olivari ufficializza la sua ricandidatura alla guida del paese, rilanciando il progetto civico con cui ha amministrato negli ultimi cinque anni. La lista manterrà il nome «Cambiamo Quinzano», ma si presenterà con un simbolo rinnovato, «aggiornato con il Parco Dna», come precisa lo stesso primo cittadino, a richiamare una delle opere più significative del mandato: un intervento ambizioso che ha trasformato profondamente uno dei principali polmoni verdi del paese.

Il bilancio

Olivari traccia un bilancio netto dei cinque anni appena trascorsi, definiti «molto impegnativi». «Abbiamo dovuto rimettere in carreggiata un Comune che usciva da un commissariamento - precisa Olivari - con problemi legati all’indebitamento pubblico dell’ente e della partecipata Quinzano Servizi, oltre a una diffusa carenza di manutenzioni e a un preoccupante spopolamento che ci stava riportando ai livelli demografici degli anni Novanta». Secondo l’attuale sindaco, la risposta dell’Amministrazione comunale è stata concreta e strutturata:

«In poco più di cinque anni abbiamo efficientato spese e servizi, risanato i debiti e lasciato un bilancio florido come non mai. Abbiamo realizzato un’enorme quantità di opere pubbliche, riportato vita sociale e invertito il trend demografico, arrivando a una crescita di oltre 45 residenti per anno».

Il futuro

Guardando al futuro, Olivari si rimette in gioco per rivendicare una linea di continuità, ma con ambizioni ancora più alte. «Il prossimo mandato - conclude - lavoreremo sulla scia di quanto fatto, con una differenza: oggi partiamo da basi solide. Questo ci permetterà di portare Quinzano a livelli mai visti, puntando sulla qualità della vita e sul diventare un vero anello di congiunzione tra Brescia e Cremona».

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Amministrative 2026elezioni comunalisindacoQuinzano d'Oglio
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