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Amministrative 2026, a Roncadelle Roberto Groppelli confermato sindaco

Il primo cittadino: «Sono molto soddisfatto, ma bisogna riflettere sul calo dell’affluenza»
Alice Resconi
La squadra di Roncadelle - © www.giornaledibrescia.it
La squadra di Roncadelle - © www.giornaledibrescia.it

Si è conclusa anche a Roncadelle la corsa alle amministrative 2026: a trionfare, riguadagnandosi il titolo di sindaco e confermandosi alla guida del paese per il secondo mandato consecutivo, è stato Roberto Groppelli con la lista civica di centrosinistra «Uniti per Roncadelle».

Il risultato

Il sindaco uscente ha inoltre ottenuto un risultato netto, imponendosi in tutte le sezioni elettorali del comune. Si ferma invece la corsa della sfidante Paola Sempio, che si era presentata al paese sostenuta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e rappresentanti della società civile con la lista «Per Roncadelle, Paola Sempio sindaco».

Grande emozione nelle parole del sindaco rieletto, che ha commentato a caldo il risultato: «Siamo molto contenti per questo esito e per l’appoggio e la fiducia che la nostra comunità continua a darci – commenta –. Eravamo positivi sia per il lavoro fatto in questi anni sia per il programma che abbiamo presentato per i prossimi e che ha saputo dare una lettura del territorio interessante. Abbiamo ascoltato le esigenze di tutti e cercheremo di soddisfarle».

L’affluenza in calo

Un esito accolto dunque con grande soddisfazione, ma accompagnato anche da una riflessione sul dato dell’affluenza (50,57%) risultato decisamente più basso rispetto a quello raggiunto 5 anni fa: «La scarsa affluenza ci deve interrogare e dovremo capirne il motivo – sottolinea –. Sono mancati soprattutto i giovani, faremo in modo di andare a intercettare anche loro e i loro bisogni perché parte fondamentale della comunità».

Il futuro

Guardando già al futuro, Groppelli ha poi sottolineato i prossimi impegni dell’Amministrazione: «L’idea ora è portare avanti i progetti già avviati come la riqualificazione del campo da calcio prima dell’inizio del campionato e seguire realizzandone anche tanti altri nuovi. Dobbiamo iniziare subito a lavorare, impegnandoci soprattutto sulle opere di manutenzione ordinaria, perché è quello che i cittadini ci hanno richiesto in questa campagna elettorale».

La sconfitta

Dall’altra parte, invece, traspare un po’ di amarezza dalle parole di Paola Sempio: «Speravo meglio in generale, soprattutto mi dispiace davvero tanto per la bassa affluenza raggiunta in questa tornata elettorale – concorda con Groppelli –. Speravo che ci fosse maggiore partecipazione».

La candidata di opposizione ha però sottolineato anche un elemento positivo del risultato: «Sono contenta comunque per i seggi ottenuti in consiglio: io, Pini, Sagonti e Mariotto siamo operativi e pronti a lavorare per il bene del paese anche come opposizione».

Rimane solo il rammarico per non aver ottenuto un quarto posto e l’esclusione di Massimo Rocca dal Consiglio: «Mi dispiace per lui, meritava un posto soprattutto per il suo impegno nel progetto sicurezza».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Amministrative 2026sindacoRoncadelle

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