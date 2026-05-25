Amministrative 2026, lo spoglio nel Bresciano: i sindaci eletti Comune per Comune
Al via alle 15 le operazioni di scrutinio nei 10 paesi al voto: circa 66mila cittadini sono stati chiamate a eleggere il loro sindaco
Ai seggi per le elezioni amministrative - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Si è chiusa la tornata di elezioni amministrative 2026, che ha interessato 10 Comuni del Bresciano: tra questi gli unici due con più di 15mila abitanti sono Rovato e Lonato del Garda, ma solo nella capitale della Franciacorta potrebbe esserci il ballottaggio.
In totale sono stati circa 66mila i cittadini chiamati a scegliere il loro sindaco. Qui di seguito il nostro liveblog con lo spoglio in tempo reale e i risultati finali.
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A Roncadelle in vantaggio Groppelli
Dai risultati dei primi scrutini, a Roncadelle è avanti il candidato di centrosinistra Roberto Groppelli.
A Lonato avanti Nicola Bianchi
A Lonato sembra avanti Nicola Bianchi, candidato del centrodestra. Fratelli d’Italia pare primo partito, la lega si difende.
Quanto alle liste del centrosinistra, a sostegno del candidato Davide Sigurtà, esordio positivo per la nuova lista Onda Civica.
Elezioni a Lonato del Garda - © www.giornaledibrescia.it
A Travagliato testa a testa tra Bertozzi e Pasinetti
A Travagliato si sta delineando un testa a testa tra Christian Bertozzi (Forza Italia) e Renato Pasinetti (Lega). Più defilato Alberto Trainini, sostenuto dal Pd.
A Rovato in vantaggio Valentina Bergo
Scrutinio iniziato a rilento a Rovato. Le primissime indicazioni vedono la candidata del centrodestra, Valentina Bergo, non distante dal 50%, necessario per evitare il ballottaggio.
Ci sono però forti differenze nell'affluenza. Si va dal 68% circa del seggio di frazione Duomo al 49% di alcuni seggi del centro, in particolare la zona ovest. Uno scarto di 20 punti che non ha precedenti nella storia elettorale rovatese.
A Capriano avanti Sala, a Quinzano Olivari
Prime indicazioni da Capriano e Quinzano: nel primo paese è avanti Sala, nel secondo Olivari
A Travagliato anche Simona Tironi
Grande tensione anche sul viso dell'assessore regionale Simona Tironi, che dopo il suono della campanella si è lasciata andare a lungo abbraccio con il candidato sostenuto da Forza Italia Christian Bertozzi
A Magasa il nuovo sindaco è Omar Venturini
Nessuna sorpresa: nel piccolo comune della Val Vestino vince la civica Progetto per Magasa. Il nuovo sindaco è Omar Venturini, 42 anni, titolare di un’azienda agricola in paese avviata dopo aver lasciato il lavoro in banca, già assessore al Bilancio nel primo mandato del sindaco uscente Federico Venturini (nessuna parentela, solo omonimia).
I 79 cittadini che si sono recati alle urne hanno scelto a grande maggioranza per la continuità: Omar Venturini ha ottenuto 54 voti (68,35%).
Fabio Faustini si è fermato a 18 voti (22,78%) - e ottiene due consiglieri - e Gianluigi Raineri a 7 (8,86% con un consigliere).
Una curiosità: a parte la breve parentesi del commissariamento tra il 1999 e il 2000, è dal 1980 che a Magasa si susseguono sindaci che di cognome fanno Venturini (Evaristo, Giorgio, Ermenegildo, Federico e ora Omar).
Omar Venturini eletto a Magasa - © www.giornaledibrescia.it
Grassini eletto a Cellatica: «Dedichiamo la vittoria a Marini»
A Cellatica per Grassini, 32 anni, si tratta della prima esperienza da sindaco dopo gli anni da vicesindaco e il periodo da facente funzioni seguito alla morte di Marco Marini, scomparso nel giugno 2025. Una candidatura nata nel segno della continuità amministrativa.
«Il primo pensiero va a Marco Marini: questa vittoria la dedichiamo a lui - commenta Grassini -. È una buona notizia per il paese, che ha deciso di impegnarsi e di dare fiducia a una squadra giovane e rinnovata. L’affluenza, con il timore del commissariamento, rappresenta anche un dato politico che ha premiato la lista e il gruppo che abbiamo costruito».
L'affluenza nel Bresciano è stata del 57,40%
Il dato dell'affluenza provinciale si è fermato al 57,40%: più di 10 punti percentuali in meno rispetto alla precedente tornata elettorale.
A Cellatica eletto Marco Grassini
C'è il primo sindaco di questa tornata elettorale. Si tratta di Marco Grassini a Cellatica, a cui bastava raggiungere il 40% di affluenza essendo l'unico candidato del paese. Ha votato il 50,44% degli aventi diritto.
A Travagliato affluenza del 62,12%
Dato definitivo anche per Travagliato: 62,12% di affluenza. Nelle precedenti elezioni era stata del 70,06%.
A Lonato del Garda 52,63% di affluenza
A Lonato del Garda l'affluenza si ferma al 52,63%. Nella precedente tornata si era arrivati al 66,23%
I dati di Roncadelle, Quinzano d'Oglio e Capriano del Colle
A Roncadelle si registra un crollo di affluenza. Più del 18% in meno rispetto al 2020: 50,57% contro 68,69%. Anche a Quinzano d'Oglio c'è un netto calo: 68,54% rispetto a 76,15%. Stessa sorte per Capriano del Colle: 53,25% rispetto al 71,89%.
A Rovato affluenza al 59,03%
Dati definitivi anche a Rovato. Alle urne si è recato il 59,03% degli aventi diritti al voto. Nel 2020 si era arrivati al 65,49%
A Corte Franca affluenza in calo
A Corte Franca l'affluenza definitiva è del 60,62%, in calo rispetto alle elezioni precedenti (71,64%).
Le prime affluenze definitive
Arrivano le prime affluenze definitive. A Magasa la percentuale è arrivata al 61,72%, più alta rispetto alla precedente tornata elettorale (58,82%). Anche a Mura percentuale in crescita di circa 4 punti percentuali: si tocca il 66,76%.
A Travagliato tensione palpabile
A pochi minuti dallo spoglio la tensione è palpabile alle scuole elementari di Travagliato. La squadra dell'attuale sindaco Renato Pasinetti è nel giardino della scuola, a pochi metri dall'ingresso. Il vicesindaco Christian Bertozzi, sfidante del sindaco nello schieramento del centrodestra, cammina nel corridoio in attesa delle 15. Mentre il terzo candidato Alberto Trainini, sostenuto dal centrosinistra, è da poco entrato a scuola.
Alle 15 la chiusura delle urne
Alle 15 la chiusura delle urne e poi si scopriranno i sindaci eletti nei 10 paesi interessati da questa tornata elettorale. L'unico Comune in cui c'è la possibilità di un possibile secondo turno è Rovato.
Affluenza della domenica al 45,48%
Nel primo giorno di elezioni l'affluenza nel Bresciano ha toccato il 45,48%, un dato in calo dell'8,75% rispetto alla precedente tornata elettorale
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