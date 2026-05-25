Amministrative 2026, lo spoglio nel Bresciano: i sindaci eletti Comune per Comune

Nessuna sorpresa: nel piccolo comune della Val Vestino vince la civica Progetto per Magasa. Il nuovo sindaco è Omar Venturini, 42 anni, titolare di un’azienda agricola in paese avviata dopo aver lasciato il lavoro in banca, già assessore al Bilancio nel primo mandato del sindaco uscente Federico Venturini (nessuna parentela, solo omonimia).

I 79 cittadini che si sono recati alle urne hanno scelto a grande maggioranza per la continuità: Omar Venturini ha ottenuto 54 voti (68,35%).

Fabio Faustini si è fermato a 18 voti (22,78%) - e ottiene due consiglieri - e Gianluigi Raineri a 7 (8,86% con un consigliere).

Una curiosità: a parte la breve parentesi del commissariamento tra il 1999 e il 2000, è dal 1980 che a Magasa si susseguono sindaci che di cognome fanno Venturini (Evaristo, Giorgio, Ermenegildo, Federico e ora Omar).