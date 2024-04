San Felice, Simone Zuin tenta il bis con la civica «Idee in Comune»

Il sindaco uscente Simone Zuin ci sarà: ancora una volta alla guida della civica «Idee in Comune», sarà candidato per tentare la corsa al secondo mandato amministrativo.

Era nell’aria, ieri è arrivata la conferma ufficiale, affidata a una nota diffusa da lui stesso. A caccia del bis, insomma, con il gruppo che l’ha accompagnato prima sui banchi della minoranza, poi nei successivi cinque anni da primo cittadino di San Felice. «Abbiamo una squadra motivata e competente - spiega -. La maggior parte degli attuali consiglieri si ripresenterà, assicurando così la continuità, insieme a nuovi candidati che hanno voluto offrire le proprie professionalità a supporto del percorso che abbiamo intrapreso». Quanto alla lista che sosterrà la ricandidatura di Zuin, rappresenterà dunque una sintesi di «esperienza e nuova linfa, a trazione femminile: saranno le specifiche competenze a distinguere gli incarichi, assicurando preparazione e capacità progettuale concreta».

Il gruppo di «Idee in Comune» è al lavoro da mesi. Da mesi, infatti, è stato costituito il «comitato elettorale» che ha organizzato incontri e confronti, per tirare le file e predisporre il programma: «Non potremmo essere più soddisfatti dalla risposta ottenuta in questa ricerca di formare una squadra affiatata - conferma ancora Zuin -, capace e in sintonia».

Sino a questo momento, il sindaco uscente è l’unico ad aver ufficializzato la propria candidatura alle elezioni di giugno. Cinque anni fa, con la sua civica si trovò a sfidare altri due contendenti, Ambrogio Florioli con «San Felice per passione» ed Emanuela Bonatti con «Vivere». Zuin ebbe la meglio accaparrandosi il 40,18% dei consensi, per un totale di 812 voti, lasciandosi dietro Florioli (31,12%, 629 voti) e Bonatti (28,7%, 580 voti). L’affluenza superò di poco il 70%.

«Dopo i cinque anni di esperienza alla guida del nostro Comune - sottolinea il sindaco -, abbiamo una visione chiara delle nuove sfide da affrontare per andare incontro alle necessità dei cittadini e continuare a valorizzare il prezioso territorio di San Felice, Portese e Cisano. La nostra rielezione - continua Zuin - permetterà di proseguire nell’attività di risanamento del Comune, nonché di completare le opere pubbliche in corso e che stanno avendo inizio. Sociale, cultura, istruzione, manutenzione e innovazione dell’ente sono i principali obiettivi del gruppo, che saranno presentati nel prossimo programma».