San Felice, Lorenza Baccolo si candida e sfida il sindaco Zuin

Ecco la sfidante del sindaco Zuin: Lorenza Baccolo sarà in corsa alle amministrative di giugno, alla guida della civica Obiettivo San Felice.

E così va delineandosi e facendosi più preciso il quadro che gli elettori feliciani si troveranno davanti quando tra poco più di un mese saranno chiamati alle urne: a meno di straordinarie sorprese dell’ultima ora, a San Felice la competizione elettorale sarà a due.

Programma

Solo da pochi giorni il primo cittadino uscente Simone Zuin ha sciolto le riserve sulla sua ricandidatura (in ogni caso, nell’aria da mesi), alla ricerca del secondo mandato amministrativo con la squadra di Idee in Comune con cui amministra il paese da cinque anni. È stato il primo, a San Felice, a dichiararsi in lizza per le consultazioni.

Ora è la volta di Lorenza Baccolo, per cinque anni e fino a dicembre 2023 presidente dell’Autorità di bacino, e già assessore al Bilancio, alla pubblica istruzione e alle pari opportunità quando sindaco di San Felice era Paolo Rosa: «Su proposta di un valido gruppo di cittadini che amano il nostro paese - spiega -, ho accettato di candidarmi a sindaco per le prossime elezioni amministrative di San Felice del Benaco. Desidero impegnarmi con passione e competenza per un comune moderno ed efficiente, con al centro il benessere del cittadino, il welfare sociale e l’ambiente, in un territorio tanto meraviglioso quanto delicato».

Per nomi e programmi c’è ancora tempo (anche se inizia a stringere) ma nell’annunciare la propria candidatura per Obiettivo San Felice, Baccolo accenna anche alla squadra che la sostiene: «Il mio gruppo, composto da persone preparate e solidali, vuole mettere a disposizione la propria preparazione, abilità, tempo e dedizione, con l’entusiasmo che ci accomuna, per il bene comune e lo sviluppo sostenibile del nostro paese».

Al lavoro, insomma, per «costruire un futuro migliore per la nostra comunità - continua Baccolo -. Penso che la partecipazione al dibattito pubblico, anche di volti nuovi che hanno convintamente deciso di mettersi a disposizione del nostro comune affacciandosi alla politica, insieme ad altri con consolidata esperienza - per la candidata -, sia il motore fondamentale che ha portato le giuste energie e diversi contributi di idee, per programmi a favore della nostra comunità».