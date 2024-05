«Diario Elettorale»: a Chiari le elezioni amministrative sono un risiko

A Chiari le prossime elezioni amministrative sono un risiko: in corsa per essere il successore di Massimo Vizzardi, dal febbraio del 2023 eletto in consiglio regionale, cinque candidati, con la prospettiva di essere l’unico comune bresciano che potrebbe andare al ballottaggio.

L’attuale maggioranza si è spaccata: lo zoccolo duro è rappresentato da Domenico Codoni, che eredita la compagine di Vizzardi, supportato dalle liste «Chiari Virtuosa» e «Chiari Capitale - Vizzardi per Codoni». Una compagine in continuità anche con il programma amministrativo.

Fuoriesce dall’attuale maggioranza la lista «CHIARI al Centro» che propone come candidato sindaco Alessandro Gozzini, già presidente del consiglio comunale, e dal 2019 delegato alle relazioni con il mondo associativo e sociale. Appunto il sociale è, insieme a famiglie e mondo della terza età, la priorità.

Anche il centrosinistra spacca la maggioranza: la scelta è quella di sostenere Marco Salogni, ex presidente della municipalizzata di Chiari, con le liste «Patto per Chiari Green»; «Comitato Civico Salogni Sindaco» e il Partito Democratico. Tra i primi capitoli del programma elettorale, con più di 180 punti, Ambiente, Animali e Transizione energetica e Case e Housing sociale

La compagine più nutrita è quella del centrodestra a sostegno della candidatura del consigliere comunale di minoranza Gabriele Zotti: al suo fianco Fratelli d’Italia, Lega e la civica con Zotti che riunisce Unione di centro, Forza Italia e Lombardia Ideale, e ancora la civica tricolore. Sicurezza, viabilità, bilancio, tributi e società partecipate le priorità.

N uovo del panorama politico locale è Roberto Goffi, che si presenta all’appuntamento elettorale con la lista civica «Siamo Chiari»: primi punti programmatici la riqualificazione del centro storico, l’attenzione al mondo delle associazioni, allo sport e alla cultura, e il tema della sicurezza.

Il confronto

Si accendono proprio su Chiari le telecamere di Teletutto per il primo confronto tra i candidati sindaco alle prossime amministrative. In diretta dalle 18 di domani all’interno di Punti di Vista, in studio con Renato Andreolassi tutti e cinque gli aspiranti alla fascia tricolore: Domenico Codoni, Gabriele Zotti, Roberto Goffi, Marco Scalogni e Alessandro Gozzini. I prossimi confronti saranno tra i candidati di Montichiari, Concesio, Ghedi e Lumezzane