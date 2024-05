A Chiari centrodestra unito, ex maggioranza divisa: in campo 5 sfidanti

Sulla griglia di partenza delle Amministrative 2024 a Chiari sono in cinque. I nomi dei candidati sono noti da tempo: Domenico Codoni, Roberto Goffi, Alessandro Gozzini, Marco Salogni e Gabriele Zotti. La scheda elettorale sarà molto affollata, con una grande differenza rispetto a 5 anni fa, quando i cittadini si trovarono di fronte alla scelta netta fra Massimo Vizzardi e Alessandro Cugini. Oggi il panorama politico clarense appare molto più frammentato: l’alto numero dei candidati ne è la conferma. Seguendo un rigidissimo ordine alfabetico andiamo dunque a conoscere chi saranno i candidati (per chiunque, tra l’altro, sarà la prima volta come sindaco) e le liste che li sostengono.

I candidati

Domenico Codoni affronta questa sfida sostenuto dalle civiche «Chiari virtuosa» e «Chiari capitale-Vizzardi per Codoni». Quest’ultimo scende in campo rappresentando parte della maggioranza consiliare attuale, ovvero «Chiari virtuosa». A fianco di quest’ultima ci sarà «Chiari capitale», nuova civica guidata dall’ex sindaco (e consigliere regionale di Azione) Vizzardi.

E se Codoni rappresenta parte della continuità, Roberto Goffi, con la sua «Siamo Chiari», è invece una novità nel panorama politico locale. Alla sua prima esperienza (ma il suo nome è conosciuto a livello locale e non solo) Goffi ha deciso di affrontare questa sfida con una civica.

Altra civica, ma da anni presente in Consiglio comunale, è quella di «Chiari al centro», che ha scelto di riproporre il nome di Alessandro Gozzini. Anche questo gruppo fa parte dell’attuale maggioranza, preferendo però correre autonomamente in questa tornata.

Una scelta compiuta anche dal Partito democratico locale, che ha voluto sostenere Marco Salogni. L’ex presidente della municipalizzata clarense, nei mesi scorsi, ha quindi deciso di scendere in campo per la prima volta dopo le sollecitazioni arrivate dal Comitato civico Marco Salogni, altra anima della coalizione che sosterrà l’ingegnere clarense. A completare la squadra a fianco di Salogni ecco anche il gruppo di «Patto per Chiari», altra formazione che cinque anni fa aveva fatto parte della coalizione che ha guidato Chiari negli ultimi anni.

Infine ecco la squadra con più componenti a livello numerico: si tratta della coalizione di centrodestra che sostiene Gabriele Zotti, volto storico della politica locale (oggi è consigliere comunale uscente di minoranza, in passato fu anche assessore). Al suo fianco, ovviamente, il gruppo di FdI, da mesi in prima fila nel sostenere la candidatura di Zotti. A comporre la coalizione c’è l’altro pilastro del centrodestra locale, ovvero la Lega. E a fianco dei due partiti guida, ecco anche «La civica con Zotti» (che riunisce al suo interno Unione di centro, Forza Italia e Lombardia ideale) e la squadra di «Chiari tricolore», novità di una coalizione che ha deciso di rimanere unita anche dopo questo mandato.

Ora i candidati avranno di fronte una campagna elettorale che durerà meno di un mese: si vota infatti l’8 e 9 giugno. Nel caso in cui nessun candidato superi la soglia del 50% si andrà al ballottaggio (23 e 24 giugno) tra i due candidati con il numero più alto di voti al primo turno.