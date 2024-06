Concesio, gli assessori verranno nominati già la settimana prossima

Lasciati alle spalle l’adrenalina e i festeggiamenti per l’ampia vittoria ottenuta, è tempo di tornare al lavoro per il sindaco Agostino Damiolini. Ieri mattina c’è stata la sua proclamazione ufficiale e quella dei consiglieri eletti (sette di Insieme per Concesio e tre della civica).

Il primo cittadino, riconfermato con il 61,37% dei voti a capo della lista di centrodestra Insieme per Concesio con l’appoggio di una civica, annuncia che la settimana prossima intende provvedere al rilascio dei decreti di nomina per fare in modo che ciascun nuovo assessore e consigliere che comporrà la maggioranza si metta al lavoro il prima possibile.

«Ragioneremo sugli esiti del voto, prendendo in considerazione le preferenze e sugli equilibri politici da mantenere all’interno dell’Amministrazione - spiega -. L’idea di fondo è formare una squadra che sia composta sia da coloro che hanno maturato una certa esperienza amministrativa sia da chi è entrato con queste elezioni e può portare nuove energie: penso che mantenere giovane la formazione sia importante anche nell’ambito di una previsione che vada al di là di questi cinque anni».

Nel frattempo, mentre in paese si consumava il normale trambusto delle elezioni, i tanti cantieri avviati in questi mesi proseguivano «sfortunatamente non tutti con la celerità che vorremmo - spiega Damiolini -. Il meteo non sta aiutando: in municipio è stato fatto lo scavo ma le forti piogge stanno rendendo il terreno non idoneo alla posa dei pali di fondazione per l’antisismica, mentre alla scuola di Sant’Andrea andrebbero eseguiti dei lavori esterni che il cattivo tempo sta frenando. In quest’ultimo caso faremo il possibile per dare una accelerata e fare in modo che i ragazzi possano entrare a settembre». Ieri sono partiti i primi lavori nell’area della ex scuola di Costorio, che tra una settimana- una decina di giorni dovrebbe essere demolita per lasciare il posto a un centro culturale con un polo musicale.

«Sono cantieri che hanno una logistica complicata e richiederanno ancora un annetto per essere completati», osserva il sindaco. L’Amministrazione Damiolini negli ultimi anni ha ottenuto risorse per circa 20 milioni di euro dal Pnrr, riversate sul rinnovo e sulla sistemazione delle strutture pubbliche, in primis le scuole. Quali i prossimi step? «A settembre partirà la seconda parte del piano asfalti, mentre nella primavera del 2025 inizierà il rifacimento del manto sintetico del campo da calcio di Sant’Andrea».