A Concesio, Damiolini resta sindaco: «Avanti con nuova energia, orgoglio e responsabilità»

Agostino Damiolini e la sua squadra amministreranno il Comune di Concesio per altri cinque anni. La sua è stata una vittoria molto ampia, ottenuta con quasi il 62% dei voti contro il 39% degli avversari. I concesiani hanno, quindi, scelto la continuità.

Stupore

Lo spoglio ha iniziato a evidenziare sin da subito una netta prevalenza di voti per il centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia) di Insieme per Concesio e per la civica che l’appoggia. «Ci aspettavamo una vittoria - ha commentato Agostino Damiolini -, ma non di queste dimensioni». Emiliano Gallina, candidato sindaco per la civica di centrosinistra Partecipare per Concesio, racconta di aver scritto sin da subito un messaggio per complimentarsi con l’avversario.

Riconoscenza

«Ricevere una conferma così importante dai nostri concittadini è per noi motivo sì di orgoglio, ma anche di responsabilità e nuova energia per i prossimi anni - ha affermato Damiolini -. Continuerà a guidarci l’entusiasmo: intanto tengo molto a ringraziare chi ha fatto il lavoro in questi anni e chi ha appoggiato la campagna elettorale». Le priorità? «Sicuramente portare a termine i diversi cantieri in corso - spiega il sindaco -, dal municipio al polo di Sant’Andrea fino al bocciodromo: poi, una volta terminato con queste opere, sarà la volta dei servizi». L’ampliamento della casa di riposo di Concesio e la realizzazione del teatro da 300 posti a sedere sono in testa alla lista di ciò che l’Amministrazione comunale intende realizzare.

Minoranza

Dai banchi della minoranza «ci sarà una opposizione costruttiva, ma incalzante - assicura Gallina -: porteremo avanti diversi obiettivi del nostro programma, primo fra tutti quello relativo alla vicenda della farmacia: l’anno prossimo controlleremo dettagliatamente i bilanci per capire che tipo di danno è stato fatto e, in secondo luogo, veglieremo sui cantieri in corso, soprattutto quello della scuola». Si preannunciano, stando alle parole dei maggiori rappresentati del Consiglio comunale, cinque anni di confronto serrato sul futuro del paese, che di recente ha superato i quindicimila abitanti, ma alle elezioni non ha avuto bisogno di un ballottaggio dal momento che le liste in corsa erano solamente due.

Per gli anziani

Ora la priorità della coalizione che sta attorno a Damiolini è quella di progettare i servizi per una popolazione che sta invecchiando: spazi condivisi per vivere e di aggregazione nell’area ex Faini oltre al già annunciato ampliamento della casa di riposo del paese.