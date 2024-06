Maltempo nell’Ovest bresciano, Franciacorta la più colpita

Federico Bernardelli Curuz-Gabriele Minelli

Ingenti i danni causati: il sindaco di Gussago ha chiesto lo stato di calamità. Giovani in prima linea per ripulire strade, negozi, case e scantinati dal fango

Il torrente La Canale a Gussago resta osservato speciale - © www.giornaledibrescia.it

Il maltempo non dà tregua all’Ovest bresciano, in modo particolare alla Franciacorta. E proprio per non farsi trovare impreparati, non solo i Vigili del fuoco, la Protezione civile, le forze dell’ordine, ma anche numerosi volontari, tra cui molti giovani, stanno lavorando instancabilmente per ripulire le strade, i negozi, le case e gli scantinati dal fango e dai detriti accumulati. In campo i giovani volontari - © www.giornaledibrescia.it Da Gussago a Brione A Gussago, dopo l’esondazione del tor