Borgo San Giacomo, Bulla e Permon sfidano il sindaco uscente Pellini

Nel comune di Borgo San Giacomo alle Amministrative dell’8 e del 9 giugno sarà una questione a tre: a contendersi il ruolo di primo cittadino saranno infatti Davide Pellini, Lorenzo Bulla e Pierluigi Permon.

La continuità è rappresentata da Davide Pellini, attuale vicesindaco e assessore all’Istruzione, che si candida con la lista civica «Per Borgo San Giacomo». Pellini, classe 1976, di professione ingegnere meccanico, ha spiegato che «il nostro obiettivo è il miglioramento della qualità della vita della nostra comunità. Con trasparenza, partecipazione e tutela degli interessi collettivi, l’Amministrazione ha centrato tutti i punti del programma e vogliamo dare continuità al buon lavoro fatto sinora. Garantiamo il nostro impegno con passione, entusiasmo e disponibilità».

Alternativa

«Ci presentiamo come alternativa alle storiche liste presenti sul territorio. La mia non è una candidatura contro qualcuno, ma nell’interesse del nostro paese, scelta che ho condiviso fortemente con gli altri candidati della lista - parole dell’avvocato Lorenzo Bulla, classe 1968 e capofila della lista civica Borgo Bene Comune -. La decisione di candidarmi alla carica di sindaco nasce dalla voglia di rimettermi in gioco per la mia comunità, per proporre ai miei concittadini una visione di collettività da condividere tutti insieme».

Bulla, convinto della necessità di un rinnovamento, si propone come il sindaco di tutti: «Borgo San Giacomo necessita di uno sguardo rivolto al medio-lungo termine, perché i progetti richiedono tempo e studio. Dobbiamo dare valore alla persona e non solo alle cose. Ciò che lasceremo alle generazioni future avrà valore solo se pensato bene oggi».

Nuovi volti

La terza lista in campo, «Tutti per Borgo», candida Pierluigi Permon, imprenditore nel settore farmaceutico. Erede dello storico gruppo di centrodestra, il sodalizio si ripresenta con nuove idee, nuovi volti e tanta voglia di rimettersi in gioco con: «Competenza, serietà, impegno - ha assicurato Permon -. Saremo aperti all’ascolto e alla condivisione di tutte le opinioni e le idee, anche quelle diverse dalle nostre in un clima sereno e rispettoso, perché non tollero la maleducazione. Intendiamo rilanciare e valorizzare tanto il capoluogo quanto le frazioni con nuovi servizi per la comunità, valorizzazione del patrimonio immobiliare, collaborazione con le associazioni e particolare attenzione alle fasce più deboli, questo - ha concluso - grazie a un gruppo di lavoro capace e preparato».