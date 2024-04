A Borgo San Giacomo il vice e assessore Lorenzo Bulla punta alla carica di sindaco

«La mia non è una candidatura contro qualcuno, ma nell’interesse del nostro paese, scelta che ho condiviso fortemente con gli altri candidati della lista». Parole dell’avvocato Lorenzo Bulla, classe 1968, nato a Rho da genitori gabianesi, sradicati dalla Bassa da quella diaspora che nel dopo guerra svuotò le nostre campagne. Nel 1997 Bulla si trasferisce a Borgo San Giacomo, dove ha già avuto esperienze amministrative, rivestendo la carica di vice sindaco e assessore ai Servizi sociali dal 2014 al 2019.

Alle elezioni di giugno si presenterà come candidato della lista civica «Borgo Bene Comune – Lorenzo Bulla Sindaco». «La decisione di candidarmi alla carica di sindaco nasce dalla voglia di rimettermi in gioco per la mia comunità, per proporre ai miei concittadini una visione di collettività da condividere».

La sua visione

Lorenzo Bulla ha le idee ben chiare su quella che dovrà essere la strada da seguire in caso di successo, e riassume la sua visione di buon governo in tre punti fondamentali: promozione del dialogo e della collaborazione «Perché il Consiglio comunale deve essere il luogo del confronto/incontro e non dello scontro». Darsi il tempo per progettare il futuro con lo sguardo rivolto alla persona, «Borgo San Giacomo necessita di uno sguardo rivolto al medio-lungo termine, perché i progetti richiedono tempo e studio. Dobbiamo dare valore alla persona e non solo alle cose. Ciò che lasceremo alle generazioni future avrà valore solo se pensato bene oggi». Infine, Bulla si propone come «sindaco di tutti, pronto ad ascoltare le necessità e le richieste dei cittadini, senza illudere nessuno con promesse impossibili da mantenere».

La lista è stata presentata venerdì 5 aprile, alle 20.30, al teatro parrocchiale di Borgo San Giacomo. Nei prossimi giorni sarà il turno delle frazioni: 11 aprile a Farfengo, 12 aprile ad Acqualunga, 18 aprile a Padernello e 19 aprile alla Motella.