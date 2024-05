Borgo San Giacono, «Tutti per Borgo» con Pierluigi Permon alla guida

Imprenditore nel settore farmaceutico, originario di Cremona, ma residente a Borgo San Giacomo da trent’anni, Pierluigi Permon correrà per la gara di sindaco per la lista «Tutti per Borgo». La squadra che fa capo a Permon raccoglie il testimone da uno storico gruppo di centrodestra che oggi si ripresenta fortemente rinnovato, con nuove idee e nuove persone.

«Siamo convinti che al nostro Comune serva nuova linfa. In caso di vittoria il nostro sarà un approccio incentrato sul dinamismo e l’efficienza, anche attraverso la digitalizzazione e l’implemento delle nuove tecnologie per rendere più smart l’erogazione dei servizi - ha spiegato il candidato -. In un’ottica di inclusività saremo aperti all’ascolto e alla condivisione di tutte le opinioni e le idee, anche quelle diverse dalle nostre. Indipendentemente dalle scelte politiche siamo disposti a collaborare con tutti in un clima sereno e rispettoso, poiché non tollero la maleducazione e metto il bene della comunità al di sopra di ogni cosa. È nostra ferma intenzione mantenere ciò che di buono è stato fatto e apportare le giuste migliorie dove necessario».

Il programma

Il programma è ampio e strutturato con progetti che spaziano dall’edilizia al sociale, passando per la scuola, la cultura, lo sport e l’associazionismo. «Il nostro simbolo rispecchia la nostra filosofia inclusiva. Intendiamo rilanciare e valorizzare tanto il capoluogo quanto le frazioni. Nuovi servizi per la comunità, valorizzazione del patrimonio immobiliare, collaborazione con le associazioni e particolare attenzione alle fasce più deboli - ha proseguito Pierluigi Permon -. Sapremo cogliere le opportunità dei bandi statali. Onestà, progettualità e collaborazione: con noi nessuno rimarrà indietro».