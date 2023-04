Valsabbina, Barbieri confermato presidente: «Sulla banca c’è un clima di grande fiducia»

Renato Barbieri è confermato presidente di Banca Valsabbina. La conferma alla guida del board è giunta dalla riunione del Cda dopo il voto all’unanimità dell’assemblea. Riconfermato nella carica di consigliere Alberto Pelizzari, mentre nel cda entra a far parte anche Simona Pezzolo De Rossi.

L’Assemblea dei soci dell’istituto si è riunita ieri in presenza al Gran Teatro Morato di Brescia, dopo tre anni di restrizioni per la pandemia. Un ritorno alla normalità atteso, come testimoniato dalla partecipazione di oltre 1.300 soci (sono più di 40mila in totale), seppure alla vigilia della festività pasquale.

I numeri

Banca Valsabbina, giunta al 125° esercizio, festeggia con un utile ante imposte di 57,8 mln di euro (+16%) e un utile netto che segna un nuovo record storico di 41,1 mln di euro, che supera del 6% il precedente di 39,2 mln. Lo comunica con orgoglio il presidente Barbieri, affiancato dal direttore generale Marco Bonetti e dai vicedirettori Hermes Bianchetti e Antonio Beneduce, illustrando i datoi di bilancio e la distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,5 euro per azione.

Leader in Lombardia

Il Roe, indicatore di redditività, pari al 10,5%, conferma i positivi risultati conseguiti dall’istituto, che Milano Finanza ha collocato, in base all’indice sintetico, al primo posto per crescita in termini strutturali e reddituali in Lombardia e secondo in Italia. «È frutto - sottolinea il presidente - di una strategia della banca che permette di mantenere prospettive favorevoli, nonostante uno scenario in continua evoluzione. L’impegno era creare fiducia attorno alla banca da parte di investitori e clienti, e crediamo di esserci riusciti; sul mercato la domanda di acquisto supera ampiamente l’offerta. Nel prossimo futuro, ci dovremo concentrare ancora su una struttura organizzativa agile e pronta ai cambiamenti».

Un’alta dose di «reattività e resilienza» dunque messa in campo dall’istituto, pur a fronte di una serie di accadimenti negativi (crisi energetica, guerra russo-ucraina…) e l’adozione di un modello innovativo, in grado di cogliere le opportunità della transizione verde con strumenti della finanza sostenibile e di integrare le tecnologie digitali. «Continueremo - è l’inciso - ad essere una banca presente fisicamente sul territorio».

Aggregati patrimoniali

Le performance sono ottime su tutti i fronti. La raccolta diretta è di 4.906 mln (+1,5%), con andamento migliore rispetto alla media del sistema bancario, mentre la raccolta indiretta si attesta a 2.745 mln (+ 3,8%); il risparmio «gestito» (fondi comuni e polizze) ammonta a 1.870 mln, anche grazie al supporto della rete di private banker. La raccolta complessiva si colloca a 7.650 mln (+2,3%), convalidando la capacità della banca di consolidarsi nelle aree storiche di insediamento, ma su piazze nuove.

La rete territoriale, che consta di 70 filiali, è in espansione nei principali capoluoghi del Nord, con l’ultima apertura a Pavia lo scorso gennaio, dopo Milano, in zona Citylife e Asti. Gli impieghi raggiungono una quota di 3.894 mln (+5%), 3.792 mln per quelli in bonis (pure +5%); 4.500 i finanziamenti concessi per 714 mln e un’attenzione focalizzata, oltre che verso il tessuto delle imprese, nel sostegno alle famiglie, che si è concretizzato attraverso la concessione di mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa di circa 230 mln.

In calo i crediti deteriorati lordi, passati da 200 milioni a 186 mln. Il capitale umano rappresenta un valore: Valsabbina conta 817 dipendenti (72 assunzioni nel 2022), di cui oltre il 99% con contratti a tempo indeterminato.

