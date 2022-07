Ulivi stressati dalla siccità: produzione in calo fino al 40%

Piante in stress idrico, foglie scottate e ingiallite, meno olive e più piccole. Sono gli effetti della siccità e delle alte temperature sugli oliveti bresciani dove si stimano perdite nella quantità di olive che arrivano fino al 30%, 40% rispetto a un'annata normale. È quanto sostiene Coldiretti Brescia in base a un monitoraggio effettuato sul territorio.

«Un altro anno da dimenticare - afferma Silvano Zanelli, olivicoltore di Puegnago del Garda e presidente Aipol, l'Associazione Interprovinciale Produttori Olivicoli Lombardi - il caldo e la siccità stanno mettendo in ginocchio la nostra olivicoltura, con perdite di prodotto che nelle nostre zone raggiungono al momento punte del 30% e 40%. Una situazione grave per un settore di grande valore per l'agricoltura lombarda sia per la qualità del prodotto, sia dal punto di vista ambientale e turistico».

Mix esplosivo

Il caldo e la siccità hanno ostacolato la comparsa dei frutticini sulle piante che manifestano i sintomi dello stress idrico con le foglie ingiallite, scottate e caratterizzate da una colorazione tenue. Anche le olive che sono riuscite a svilupparsi sui rami degli alberi - precisa Coldiretti - faticano a crescere e ingrossarsi correttamente con il conseguente rischio di avere una resa finale di olio inferiore.

I danni

Apprensione per un annata già compromessa anche sul lago d'Iseo dove Nadia Turelli, olivicoltrice di Sale Marasino guarda avanti con preoccupazione: «Mancano ancora più di due mesi alla raccolta delle olive e gli eventi che possono accadere sono ancora molti, è difficile fare una reale previsione ma le premesse non sono incoraggianti e mettono a serio rischio le Dop bresciane, oggi abbiamo bisogno di pioggia purché non si verifichino forti temporali con grandinate».

I danni alla stagione olivicola - conclude Coldiretti Brescia - si sommano a quelli provocati dalla siccità ad altre colture lombarde. Al momento - conclude la Coldiretti regionale - si stimano già cali di circa un terzo per le produzioni di orzo, frumento e riso, mentre le perdite per i foraggi si avvicinano ormai al 50%, così come il calo stimato per le rese nei raccolti di mais. Nelle stalle a causa delle alte temperature le mucche stanno producendo fino al 20% in meno di latte, ma siccità e caldo in pianura stanno anche bruciando frutta e verdura mentre negli alpeggi in montagna i pascoli sono secchi.

