Trimestrale della manifattura, produzione ancora col segno «più»

Un inizio d’anno ancora con il segno più per la manifattura lombarda. Nel primo trimestre del 2026 la produzione industriale cresce dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, in linea con il fatturato, in aumento dello 0,6%.
Positivo anche il contributo degli ordini interni, che segnano un +1,3%, mentre quelli esteri risultano stabili, con una variazione del +0,3%. Il quadro resta favorevole anche per l’artigianato, seppure con intensità più contenuta: la produzione cresce del +0,3%, il fatturato del +0,2%, gli ordini esteri del +0,7%, mentre gli ordini interni risultano di fatto stazionari, con una lieve variazione negativa pari al -0,1%.
È quanto emerge dal report sulla manifattura lombarda, relativo al primo trimestre, curato da Unioncamere Lombardia, con Confindustria Lombardia e Regione Lombardia, secondo cui, se da un lato i numeri sono positivi, le aspettative future degli imprenditori peggiorano a causa delle incertezze geopolitiche.
Il quadro
I rischi principali riguardano: la tenuta delle catene di fornitura, il rialzo dei costi energetici e delle materie prime, e una nuova escalation tariffaria. Su base annua, ancora numeri positivi: l’incremento è del +2,4% mentre per l’artigianato del +2%. Anche il fatturato conferma la dinamica espansiva: nell’industria cresce del +2,8% su base annua, mentre nell’artigianato l’aumento tendenziale è pari al +1,9%.
Se i dati consuntivi restano solidi, il clima di fiducia delle imprese peggiora in modo sensibile. Le aspettative per il prossimo trimestre risentono dell’instabile scenario internazionale e virano in negativo per i principali indicatori. Nell’industria, i saldi delle attese tra crescita e diminuzione sono negativi per produzione (-4,7%), fatturato (-3,1%), domanda estera (-9,0%) e domanda interna (-11,4%).
I numeri del primo trimestre «si mantengono positivi, confermando la tenuta del nostro sistema produttivo, ma non possiamo ignorare le aspettative negative degli imprenditori, fortemente preoccupati per le perduranti tensioni geopolitiche globali», ha detto Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia, sottolineando che «in uno scenario così incerto, è assolutamente vitale che le istituzioni, il sistema camerale e tutti gli stakeholder del territorio restino uniti, facendo scudo comune per supportare e proteggere le nostre aziende di fronte alle sfide che ci attendono».