Passaporto digitale di prodotto, sfide e opportunità nel Tg Economia

È andato in onda lunedì 1° giugno alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.
Passaporto digitale di prodotto
Tra i temi affrontati, il passaporto digitale di prodotto, che per le imprese rappresenta un nuovo obbligo normativo ma anche un’opportunità per migliorare la gestione dei dati e rendere più efficienti sistemi e processi aziendali.
Manifattura tra crescita e preoccupazioni
Spazio poi ai dati della manifattura bresciana, confrontati con il quadro regionale e nazionale. Dopo un avvio positivo del 2026, aumentano però le preoccupazioni legate ai costi dell’energia e delle materie prime.
Energia e transizione
Il Tg Economia ha approfondito anche il nuovo accordo sottoscritto tra A2A e Cna Brescia, che offrirà alle imprese condizioni più vantaggiose per le forniture energetiche e servizi dedicati per accompagnare la transizione energetica.
Casa e fisco
In chiusura, un focus sul piano casa e sulla proroga dei versamenti delle imposte per i lavoratori autonomi.