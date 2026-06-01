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Passaporto digitale di prodotto, sfide e opportunità nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il focus sul nuovo strumento che aiuterà le aziende a gestire dati e processi aziendali. Si è parlato anche dell’andamento della manifattura bresciana, del nuovo accordo tra A2A e Cna Brescia e delle novità su casa e fisco
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TG Economia - Edizione del 01/06/2026

È andato in onda lunedì 1° giugno alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Passaporto digitale di prodotto

Tra i temi affrontati, il passaporto digitale di prodotto, che per le imprese rappresenta un nuovo obbligo normativo ma anche un’opportunità per migliorare la gestione dei dati e rendere più efficienti sistemi e processi aziendali.

Manifattura tra crescita e preoccupazioni

Spazio poi ai dati della manifattura bresciana, confrontati con il quadro regionale e nazionale. Dopo un avvio positivo del 2026, aumentano però le preoccupazioni legate ai costi dell’energia e delle materie prime.

Energia e transizione

Il Tg Economia ha approfondito anche il nuovo accordo sottoscritto tra A2A e Cna Brescia, che offrirà alle imprese condizioni più vantaggiose per le forniture energetiche e servizi dedicati per accompagnare la transizione energetica.

Casa e fisco

In chiusura, un focus sul piano casa e sulla proroga dei versamenti delle imposte per i lavoratori autonomi.

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