Passaporto digitale di prodotto, sfide e opportunità nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il focus sul nuovo strumento che aiuterà le aziende a gestire dati e processi aziendali. Si è parlato anche dell’andamento della manifattura bresciana, del nuovo accordo tra A2A e Cna Brescia e delle novità su casa e fisco

02 giugno 2026 1 ' di lettura