Guida alle scadenze fiscali di fine anno nel Tg Economia
È andato in onda lunedì 15 dicembre alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.
Prezzo del latte, accordo al ministero
In apertura spazio ai temi agricoli. Al centro il nuovo accordo sul prezzo del latte alla stalla, raggiunto a Roma nei giorni scorsi al tavolo convocato al ministero con tutte le componenti della filiera lattiero-casearia.
Mobilitazione contro la nuova Pac
Riflettori anche sulla mobilitazione contro la nuova Pac, che porterà a Bruxelles, il prossimo giovedì, una delegazione di agricoltori bresciani.
Professioni ed energia
Nel Tg Economia si è parlato poi del mondo delle professioni, con l’assemblea dell’Ordine degli Ingegneri, e dei temi energetici, con il piano per la transizione climatica Net Zero 2050 presentato da A2A.
Guida alle scadenze fiscali
Infine, una guida alle scadenze fiscali di fine anno, con un focus sull’Imu: resta infatti poco tempo per il saldo dell’imposta.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Economia & Lavoro
Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.