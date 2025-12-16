Giornale di Brescia
Guida alle scadenze fiscali di fine anno nel Tg Economia

Nell’ultima edizione: una guida alle principali scadenze fiscali di fine anno, con un focus sull’Imu. In puntata anche prezzo del latte, mobilitazione contro la nuova Pac, professioni ed energia
TG Economia - Edizione del 15/12/2025
È andato in onda lunedì 15 dicembre alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Prezzo del latte, accordo al ministero

In apertura spazio ai temi agricoli. Al centro il nuovo accordo sul prezzo del latte alla stalla, raggiunto a Roma nei giorni scorsi al tavolo convocato al ministero con tutte le componenti della filiera lattiero-casearia.

Mobilitazione contro la nuova Pac

Riflettori anche sulla mobilitazione contro la nuova Pac, che porterà a Bruxelles, il prossimo giovedì, una delegazione di agricoltori bresciani.

Professioni ed energia

Nel Tg Economia si è parlato poi del mondo delle professioni, con l’assemblea dell’Ordine degli Ingegneri, e dei temi energetici, con il piano per la transizione climatica Net Zero 2050 presentato da A2A.

Guida alle scadenze fiscali

Saldo dell'imu entro il 16 dicembre, la guida

Infine, una guida alle scadenze fiscali di fine anno, con un focus sull’Imu: resta infatti poco tempo per il saldo dell’imposta.

Argomenti
Tg EconomiaTeletuttoprezzo del lattenuova Pac
  3. Ricarica la pagina se necessario