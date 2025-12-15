Seconda rata dell'Imu: martedì il pagamento per circa 26 milioni di italiani

Scadenza domani, martedì, per il pagamento della seconda rata dell'Imu, la tassa municipale sugli immobili che si paga per le seconde case, quelle di lusso, per gli immobili commerciali, le aree edificabili e i terreni agricoli.

Non è invece dovuta per le prime case e altre categorie specifiche come le case popolari, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e i fabbricati utilizzati come alloggi sociali.

Il pagamento potrebbe valere circa 11 miliardi, in base a quanto risulta sulla prima rata 2024, con cifre molto differenziate da città a città. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Uil sulla base di quelli dell'Agenzia delle Entrate, sono oltre 26,1 milioni i proprietari che versano l'Imu: per il 41% sono lavoratrici e lavoratori dipendenti e pensionati con un gettito complessivo che lo scorso anno ha toccato di 19,4 miliardi di euro.

In una nota nei giorni scorsi Confedilizia ha invitato a fare attenzione al calcolo della rata. Se infatti la prima del 16 giugno era pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, per il versamento del saldo, invece, il calcolo della rata - con conguaglio di quanto versato come acconto - va eseguito sulla base delle aliquote che da quest'anno i Comuni dovranno individuare solo tra le fattispecie tipizzate dal decreto ministeriale del 7 luglio 2023, come successivamente modificato e integrato.

La novità - spiega l'associazione - è che a partire da quest'anno i Comuni non possono più diversificare liberamente le aliquote dell'Imu, ma possono solo fissarle approvando il prospetto delle aliquote redatto tramite l'apposita applicazione informatica disponibile sul portale del federalismo fiscale. Il prospetto (e non più la delibera, come avveniva negli anni passati) viene poi pubblicato, nel rispetto dei termini di legge, sul portale del Dipartimento politiche fiscali del Mef.