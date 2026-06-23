Economia lombarda tra crescita e incertezze nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il report di Bankitalia sullo stato dell’economia lombarda, tra crescita e nuovi fattori di incertezza. Si è parlato anche dell’India come mercato strategico e della forza del Franco Svizzero come bene rifugio

23 giugno 2026 1 ' di lettura

La sede di Bankitalia a Roma Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Tg EconomiaTeletuttoBankitaliaIndia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...