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Economia lombarda tra crescita e incertezze nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il report di Bankitalia sullo stato dell’economia lombarda, tra crescita e nuovi fattori di incertezza. Si è parlato anche dell’India come mercato strategico e della forza del Franco Svizzero come bene rifugio
La sede di Bankitalia a Roma
La sede di Bankitalia a Roma

È andato in onda lunedì 22 giugno alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

L’economia lombarda secondo Bankitalia

In apertura il report di Bankitalia sullo stato dell’economia lombarda, che continua a crescere a un ritmo più sostenuto rispetto al resto del Paese, mostrando una maggiore resilienza. Emergono però anche alcuni elementi di incertezza, legati soprattutto al quadro internazionale.

India, un mercato in espansione

Focus poi sull’India, Paese in forte crescita che negli ultimi anni ha semplificato procedure e burocrazia per attrarre merci e capitali dall’estero. Una trasformazione che potrebbe offrire nuove opportunità di business anche alle imprese bresciane.

Il Franco Svizzero come bene rifugio

Infine, un approfondimento dedicato al Franco Svizzero, moneta che ha attraversato senza particolari scossoni anche le crisi più recenti, rafforzando il proprio ruolo di bene rifugio. Il professor Francesco Menoncin ne ha spiegato le ragioni e le prospettive.

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