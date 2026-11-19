Il Trattamento di fine rapporto (detto anche Tfr) è una somma che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente pubblico che smette di lavorare. Non tutti i lavoratori lo percepiscono in un’unica soluzione: la modalità dipende dall’ammontare complessivo lordo di questa forma di indennità economica a cui il singolo lavoratore ha diritto. Ma, appunto, come viene calcolato il Tfr?
Il calcolo
La regola, stabilita nell’articolo 2120 del Codice civile, prevede che l’importo finale venga determinato «sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5». La quota, inoltre, «è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni».
A questo punto, l’importo ottenuto «è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente».
In sostanza, quindi, il Tfr matura ogni anno attraverso l’accantonamento di una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5: a questo importo si aggiunge poi la rivalutazione di quanto accantonato negli anni precedenti (per tenere il passo con i cambiamenti del tasso di inflazione).
Come viene corrisposto
Una volta maturato, il Tfr viene poi corrisposto al lavoratore quando questi va in pensione. Ma (per i dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2014) con tempi e modi diversi a seconda dell’importo:
- In unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo del Tfr è uguale o inferiore a 50mila euro;
- In due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è compreso tra 50mila e 100mila euro. In questo caso la prima rata sarà di 50mila euro e la seconda sarà pari all’importo residuo;
- In tre rate annuali, infine, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100mila euro: la prima e la seconda rata saranno di 50mila euro e la terza pari invece all’importo residuo. Per quanto riguarda i tempi di pagamento, la seconda e la terza somma saranno pagate, rispettivamente, dopo 12 e dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata.
Non occorre fare domanda per ottenere l’indennità: il Tfr è infatti corrisposto d’ufficio, tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o con altre modalità di pagamento elettronico. Può anche essere prescritto: tanto per gli iscritti quanto per i loro superstiti la prescrizione scatta dopo cinque anni da quando è sorto il diritto a percepire il Trattamento. La prescrizione può comunque essere interrotta con uno specifico atto interruttivo.