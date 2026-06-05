Terziario, cala il clima di fiducia ma crescono fatturato e ordini

Dopo i picchi sperimentati fra la fine del 2022 e i primi mesi del 2024, prosegue la fase di sostanziale stabilizzazione del sentiment delle realtà del mondo dei servizi, anche se è ipotizzabile che alla luce della crisi scoppiata in Medio Oriente il 28 febbraio il prossimo trimestre potrebbe subire un contraccolpo più marcato .

Il quadro

Dati alla mano, l’ormai consueta indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Brescia evidenzia come quanto riscontrato in ambito locale vada inserito nella più ampia evoluzione del settore a livello nazionale, dove l’indice Pmi riferito al comparto dei servizi nel mese di marzo è scivolato al di sotto della soglia di neutralità (50) per la prima volta dopo ben quindici rilevazioni consecutive positive.

Sergio Venturetti, presidente settore Digitale

Nel dettaglio, nel primo trimestre 2026, le aziende bresciane dei servizi hanno visto un fatturato in aumentato per il 44% delle intervistate, con un saldo positivo (+25%) tra coloro che hanno dichiarato variazioni in aumento e in diminuzione. Il portafoglio ordini evidenzia un moderato incremento (saldo netto pari a +11%) e l’occupazione registra un aumento: le aziende che hanno segnalato una crescita dei propri collaboratori sono il 21% in più rispetto a quelli che dichiarano una flessione. Ancora, i prezzi dei servizi offerti si caratterizzano per una sostanziale stabilità, ma iniziano a intravedersi i primi segnali inflattivi: il saldo netto fra aziende che dichiarano aumenti e quelle che segnalano diminuzioni è pari a +20%.

Lo scenario

«Dal nostro osservatorio confermiamo le sensazioni emerse dai dati – commenta Ivano Tognassi, presidente del settore Servizi alle imprese e alle persone di Confindustria Brescia –: in particolare, il 28% delle posizioni aperte oggi è nel settore terziario. Restano sempre ricercati i profili tecnici (manutenzione meccanica, elettrica), con richieste che continuano a registrarsi anche in ambito automotive».

Ivano Tognassi, presidente settore Servizi

«Il comparto Digitale bresciano risente del contesto incerto e deteriorato in cui le aziende clienti si trovano a competere – gli fa eco Sergio Venturetti, presidente del settore Digitale di Confindustria Brescia –. Nel Digitale, seppur in espansione, la crescita dell’occupazione si sta contraendo, più per una questione precauzionale che per un effettivo calo della domanda».

Nonostante il clima di incertezza le prospettive per i mesi a venire appaiano nel complesso favorevoli: per il 50% del campione il fatturato è atteso in crescita, con un saldo positivo del 43% a favore degli ottimisti, ed i saldi riferiti al portafoglio ordini (+44%) e all’occupazione (+24%) descrivono uno scenario nel complesso incoraggiante. I prezzi dei servizi manifestano un saldo del +20%, indicativo di una fase rialzista verosimile. Guardando invece all’evoluzione complessiva del settore terziario, vale la pena di precisare che alla contenuta salita del comparto Consulenza e servizi (da 118 a 121), si contrappone la flessione che ha riguardato il Digitale (da 123 e 92).