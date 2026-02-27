Terziario, il digitale fa crescere la fiducia degli imprenditori

Il settore terziario bresciano archivia il 2025 con un segnale di forte resilienza. Secondo l'ultima indagine congiunturale di Confindustria Brescia, il clima di fiducia nel quarto trimestre è salito a quota 118, superando sia il valore del trimestre precedente (112) sia quello dello stesso periodo del 2024 (109). Un risultato che riflette un generale rasserenamento del quadro economico, trainato in particolare dai comparti del Digitale e della Consulenza e Servizi.

I motori della crescita

Sergio Venturetti, presidente settore Digitale

Secondo l’indagine congiunturale realizzata dal Centro Studi di Confindustria Brescia, a guidare la risalita sono le imprese dei servizi alle imprese e, soprattutto, il settore Digitale, che ha visto l'indice balzare da 111 a 123. Come sottolineato da Sergio Venturetti (Presidente settore Digitale), il comparto ha reagito con slancio grazie alla spinta dell'Intelligenza Artificiale e a una domanda robusta, capace di resistere alle tensioni geopolitiche.

Anche il legame con il manifatturiero locale rimane un pilastro: la stabilità dell'industria bresciana continua a alimentare la filiera dei servizi correlati.

I numeri del trimestre

Le performance aziendali confermano il trend positivo del IV trimestre 2025 attraverso indicatori solidi: il fatturato e in crescita per il 44% delle imprese intervistate, con un saldo netto tra ottimisti e pessimisti del +27%; il portafoglio ordini mostra l'incremento più consistente, con un saldo netto di +31%; occupazione, il saldo rimane positivo (+19%), con il terziario che oggi esprime circa il 26% delle posizioni lavorative aperte totali, concentrate tra ICT, vendite e telecomunicazioni. Per quanto riguarda il prezzo, prevale la stabilità (per l'83% del campione), sebbene si prevedano lievi ritocchi al rialzo nei prossimi mesi.

Prospettive per il 2026

Ivano Tognassi, presidente settore Servizi

Ivano Tognassi (presidente Servizi alle Imprese e alle Persone) guarda al nuovo anno con ottimismo, pur ribadendo la necessità di investire in welfare e formazione continua per trattenere talenti e profili tecnici specializzati. Nonostante una visione prudente sull'economia nazionale (il 72% prevede stabilità), le imprese bresciane del terziario si dicono pronte a scommettere su un ulteriore rafforzamento dell'attività.