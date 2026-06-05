Secarepay e Fabrick: pagamenti sicuri per le auto usate

Nuovi standard di sicurezza e semplicità nei pagamenti per il mercato dell’auto usata . La bresciana Secarepay annuncia la collaborazione con Fabrick e lancia Secarepay Wallet , una piattaforma inedita di pagamento per il settore automotive.

Presentata lo scorso autunno e nata da un’intuizione di Andrea Capelli , imprenditore con una lunga esperienza nel comparto della compravendita di automobili, Secarepay è il primo mercato online dedicato alla compravendita di auto usate , che integra un sistema completo di controllo e sicurezza delle transazioni, a tutela di venditori e acquirenti. Oggi Secarepay evolve il proprio modello di business, grazie all’accordo con Fabrick , realtà dell’open finance a livello internazionale, partecipata dal Gruppo Sella, Mastercard e da Reale Mutua.

«Il nostro obiettivo – chiarisce Capelli –, è creare il nuovo standard di pagamento nel mondo delle auto usate, un mercato ancora oggi esposto a rischi e inefficienze. Con Fabrick compiamo un passo decisivo: rendiamo il pagamento sicuro e accessibile a tutti, attraverso una piattaforma aperta e intuitiva, progettata per adattarsi a qualsiasi modalità di compravendita, non solo all’interno di un marketplace».

Come funziona

La nuova piattaforma si basa sulle soluzioni «Pay by Bank» e «Financial Split Payments» di Fabrick, che introducono rispettivamente un sistema di pagamento basato su bonifico digitale e una gestione automatizzata dei flussi finanziari tra le parti coinvolte. Le somme versate dall’acquirente vengono custodite su un «conto tecnico» di Fabrick e rilasciate al venditore solo dopo la verifica del passaggio di proprietà del veicolo, riducendo il rischio di frodi ed eliminando attività operative manuali. «Per utilizzare il wallet – prosegue Capelli – è sufficiente iscriversi sul sito www.secarepay.com.

L’iscrizione è gratuita, mentre il servizio ha un costo di 37 euro solo per l’acquirente, quando la compravendita sarà conclusa e indipendentemente dal valore della vettura».

«Il settore automotive – commenta Alberto Mussinatto, chief product & strategy officer di Fabrick – rappresenta uno degli ambiti con maggiore potenziale per l’evoluzione dei servizi finanziari integrati. Con questa collaborazione portiamo soluzioni digitali capaci di semplificare i processi di pagamento, aumentare sicurezza e trasparenza delle transazioni e abilitare nuove opportunità di servizio per marketplace, dealer e operatori del settore. Un esempio concreto di come l’Embedded Finance possa sostenere modelli di business più efficienti e innovativi».