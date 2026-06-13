Talent Garden e Silicon Valley cinese, accordo con il Distretto di Nanshan

Le attività comprendono missioni dirette nel distretto, scouting di tecnologie e partner, e un canale strutturato di dialogo con i principali interlocutori istituzionali e industriali locali

13 giugno 2026 1 ' di lettura

Il Distretto di Nanshan Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Talent GardenNanshanSilicon Valley cinese Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...