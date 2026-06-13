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Talent Garden e Silicon Valley cinese, accordo con il Distretto di Nanshan

Le attività comprendono missioni dirette nel distretto, scouting di tecnologie e partner, e un canale strutturato di dialogo con i principali interlocutori istituzionali e industriali locali
Il Distretto di Nanshan
Il Distretto di Nanshan

Talent Garden, nato come coworking e ora piattaforma dedicata all'innovazione digitale ha siglato un accordo con il Distretto di Nanshan (Shenzhen), la Silicon Valley cinese, che ospita oltre 1.400 aziende specializzate in AI e robotica in un raggio di pochi chilometri, oltre a 28 unicorni e 218 società quotate. I delegati cinesi, 6 alti funzionari del governo del distretto, 16 rappresentanti di aziende tecnologiche, industriali, investitore e venture capital, hanno incontrato le imprese italiane per presentare l'applicazione dell'intelligenza artificiale al mondo fisico attraverso robot, droni, sistemi autonomi e umanoidi industriali, la cosiddetta Physical AI.

Dialogo

L'accordo prevede l'attivazione di un team di Talent Garden operativo a Shenzhen, dedicato ad accompagnare le imprese italiane all'interno dell'ecosistema della Physical AI. Le attività comprendono missioni dirette nel distretto, scouting di tecnologie e partner, e un canale strutturato di dialogo con i principali interlocutori istituzionali e industriali locali. Sul versante opposto, Talent Garden assume il ruolo di punto di ingresso privilegiato in Italia e in Europa per le realtà di Nanshan che intendono costruire collaborazioni con il mercato occidentale, a partire da Milano. 

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