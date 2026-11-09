«Dalla terza settimana del mese si svuota il carrello della spesa»

«Le guerre, in qualsiasi parte del mondo scoppino, hanno delle ripercussioni economiche e sociali devastanti per tutti. Lo stiamo costatando ogni giorno quanto sia difficile da gestire l’impatto delle tensioni in Medio Oriente e in Ucraina». Ivano Ferrarini è l’amministratore delegato di Conad Centro Nord, una delle cinque cooperative territoriali associate all’omonimo gruppo della Gdo, e per quanto riguarda le tendenze dei consumi gode di un osservatorio privilegiato: quasi 300 punti vendita sparsi tra la Lombardia e le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza (59 quelli nel Bresciano).
«Non le posso nascondere – ammette – che da tempo, nella terza e nella quarta del settimana del mese, il valore del carrello della spesa subisce un calo tra il 5 e il 10 per cento. Peraltro, grazie alla nostra rete di negozi abbiamo verificato che nello stesso periodo di analisi non sono diminuite la frequenza e le presenze dei nostri clienti, anzi. Registriamo "solo" una diminuzione dell’importo sullo scontrino, che conferma la loro difficoltà ad arrivare alla fine del mese».
Nel mese di ottobre, l’indice generale dei prezzi al consumo è aumentato del 5,4% rispetto all’anno precedente: secondo l’Istat, il carrello della spesa, comprensivo di beni alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, è cresciuto del 2,5% su base annua. «Sia chiaro a tutti – continua Ferrarini – non sono solo le famiglie a tirare la cinghia, ma anche le imprese, perché sempre più spesso non possono scaricare i maggiori costi sostenuti (ad esempio quello dell’energia) sul mercato. Fino al punto che per reggere alle regole del mercato dovranno anche tagliare i posti di lavoro. In sintesi, mi pare chiaro che se non si interviene in tempi ragionevolmente veloci con aiuti concreti, si rischia di innescare una bomba sociale».
Perdoni la franchezza: lei fa un appello di solidarietà corale, ma voi, in Conad, che farete per contrastare questa valanga di rincari?
Fino al 31 dicembre applicheremo prezzi ulteriormente ribassati su 70 prodotti indispensabili a marchio Conad e Conad Essentiae, distribuiti in 22 categorie che comprendono alimentari e bevande, prodotti per la casa e per la cura della persona. Con quest’iniziativa, che si chiama "Carovita. Ti aiuta Conad!", daremo un aiuto concreto ai clienti. In questo modo, insieme ad altre proposte di convenienza, tuteleremo il loro potere di acquisto.
E dopo il 31 dicembre, tornerà tutto come prima?
Ancora non le so dire cosa faremo, stiamo valutando più opzioni. In questo momento ci siamo detti: proviamo a dare un segnale alle famiglie che tutti i giorni vengono nei nostri negozi. Abbiamo quindi selezionato una buona fetta di prodotti con prezzi "Bassi & fissi" (quelli con un rapporto qualità/prezzo di particolare valore se confrontati con il resto del mercato) e li abbiamo ulteriormente ribassati, rinunciando al nostro margine di guadagno. Faremo questa sperimentazione fino al 31 dicembre per verificare se si rileverà una risposta concreta di sostegno ai consumi.
In questo modo, inoltre, veicolerete la clientela nella scelta di prodotti con il vostro marchio. Sbaglio?
Se l’iniziativa riscuoterà una buona risposta inevitabilmente cambierà la composizione del loro carrello della spesa. In questo momento, però, garantiremo ai nostri clienti un prodotto di ottima qualità a un prezzo inferiore. Mi preme evidenziarle, per di più, che con questo tipo di offerta abbiamo messo in conto la possibile riduzione dello scontrino: andiamo al di fuori del nostro budget, ne sono consapevole, confidiamo tuttavia che il margine di guadagno a cui rinunceremo finisca in tasca ai nostri clienti.
Sarà un intervento mirato solo ai beni alimentari?
No, nel pacchetto di sconti ci sono anche detersivi, creme, prodotti per la cura della casa: è un’offerta di prodotti che molti non conoscono, seppur di ottima qualità. Mi creda. I ribassi aggiuntivi, inoltre, sono compresi tra il 7,5% e il 23,3%: su un paniere tipo di 22 referenze, il risparmio medio è di circa il 12%.
I primi riscontri, come sono?
Siamo soddisfatti, non posso nascondermi. Dobbiamo considerare che lavoriamo su mercati che stanno cambiando rispetto a prima, da tanti punti di vista. C’è poi una situazione economica fragile e non so fino a quando sarà sostenibile: non a caso, come le ho già detto, le ultime settimane del mese registriamo in cassa anche segnali negativi. Per questo motivo, oltre a tutte le attività promozionali che avevamo messo in campo, abbiamo provato ad aggiungere un extra budget. Nel frattempo daremo corso al nostro piano industriale per rimanere competitivi anche in una provincia molto concorrenziale come quella di Brescia.