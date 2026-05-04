Spazio Mind, a Milano si riaccende l’Albero della Vita di Expo 2015
Fino alla fine del 2028 lo si potrà vedere nello spazio di Milano Innovation District: ci sarà anche uno spettacolo luminoso e sonoro rinnovato
L'Albero della Vita
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