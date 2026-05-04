Giornale di Brescia
Abbonati
Economia
Economia

Spazio Mind, a Milano si riaccende l’Albero della Vita di Expo 2015

Fino alla fine del 2028 lo si potrà vedere nello spazio di Milano Innovation District: ci sarà anche uno spettacolo luminoso e sonoro rinnovato
L'Albero della Vita
L'Albero della Vita

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Albero della VitaExpo 2015
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...