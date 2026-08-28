I sistemi di cablaggio El.Com passano agli americani di Amphenol

La svolta arriva dopo quasi sessant’anni di storia industriale. El.Com, azienda fondata nel 1967 a Leno da Ugo Comparoni e oggi riferimento nella progettazione, produzione e assemblaggio di cablaggi e sistemi di connessione, passa sotto il controllo di Amphenol Corporation, gruppo statunitense quotato al New York Stock Exchange e tra i principali operatori mondiali nei sistemi di interconnessione, cablaggi, sensori e soluzioni elettroniche avanzate.
L’operazione è stata formalizzata con l’acquisizione delle quote da parte di Amphenol Technologies Holding Gmbh, società di diritto tedesco con sede a Heilbronn e controllata indirettamente al 100% dalla casa madre americana.
La radiografia del gruppo
Il gruppo bresciano conta oggi sei stabilimenti tra Italia e Tunisia, per una superficie complessiva di circa 30mila metri quadrati, e gestisce internamente l’intera catena del valore: dalla consulenza tecnica e ingegnerizzazione fino alla produzione, all’assemblaggio e alla consegna.
Il perimetro comprende El.Com srl, capogruppo con sede a Leno, Cgm srl, controllata al 100% e con sede a Leno, ed El.Com Tunisia sa, partecipata al 99,94%. Il bilancio consolidato 2025 fotografa una realtà con 1.447 dipendenti: 467 nella capogruppo italiana, 142 in Cgm e 838 nei tre stabilimenti tunisini. Numeri ai quali si aggiunge un indotto legato alle attività produttive.
La continuità manageriale è garantita dal general manager Federico Monterenzi e di tutto il gruppo che ha permesso la crescita dell’azienda negli ultimi anni, e da Nicola Comparoni, terza generazione della famiglia uscente, con il ruolo di direttore commerciale.
I numeri del bilancio 2025
Sul piano economico, il 2025 si è chiuso con oltre 122 milioni di euro di ricavi per la capogruppo, in aumento rispetto ai 109 milioni del 2024. Il dato consolidato indicato nella relazione sulla gestione si colloca invece attorno ai 133 milioni di euro.
Nonostante il contesto, la redditività è rimasta positiva. La sola El.Com ha chiuso l’esercizio con un utile netto di 9,88 milioni di euro, dopo 2,7 milioni di ammortamenti e circa 4 milioni di imposte. Il bilancio consolidato registra un utile netto di 10,28 milioni, al netto di 3,6 milioni di ammortamenti e 4,1 milioni di imposte.
Il portafoglio prodotti racconta l’evoluzione di un’azienda nata nei cablaggi per la refrigerazione e oggi presente in mercati tecnologicamente più sofisticati. El.Com realizza cablaggi a bassa e alta tensione, sistemi per veicoli industriali, Hvpdu per veicoli elettrici e componentistica per il comparto aerospaziale. Dal 2015 opera inoltre nel settore degli elicotteri, con cablaggi destinati alla piattaforma Leonardo, tra cui gli AW139 e AW169.
Il gruppo americano
Ora la sfida sarà trasformare la dimensione internazionale di Amphenol in nuove opportunità per Leno e per il sistema produttivo collegato.
Il gruppo americano, con oltre 170mila dipendenti e ricavi superiori a 23 miliardi di dollari nel 2025, mette a disposizione una rete globale che può consentire a El.Com di accelerare ulteriormente la propria espansione. Per l’azienda bresciana è il passaggio da una storia familiare di successo a una nuova dimensione industriale internazionale.