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Roberto Saccone nominato vicepresidente di Unioncamere Nazionale

Il presidente della Camera di Commercio di Brescia è stato nominato nel corso della riunione dell'assemblea che si è tenuta oggi a Roma
Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia
Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia

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