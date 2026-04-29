Roberto Saccone nominato vicepresidente di Unioncamere Nazionale
Il presidente della Camera di Commercio di Brescia è stato nominato nel corso della riunione dell'assemblea che si è tenuta oggi a Roma
Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia
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