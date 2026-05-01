Pressofusione, una fase che va a «due velocità»
Il settore metallurgico chiude l'anno con segnali contrastanti: il settore ferroso traina la crescita congiunturale, mentre le fonderie di metalli non ferrosi restano in affanno
La produzione risulta in crescita del 5,8% rispetto ai tre mesi precedenti
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Economia & Lavoro
Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici