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Pressofusione, una fase che va a «due velocità»

Il settore metallurgico chiude l'anno con segnali contrastanti: il settore ferroso traina la crescita congiunturale, mentre le fonderie di metalli non ferrosi restano in affanno
La produzione risulta in crescita del 5,8% rispetto ai tre mesi precedenti
La produzione risulta in crescita del 5,8% rispetto ai tre mesi precedenti

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