Presente e futuro dell’automotive fanno tappa alla Metelli di Cologne

Cinquanta auto storiche, circa cento ospiti provenienti da diversi Paesi e una realtà industriale legata al territorio bresciano. Lo stabilimento Metelli di Cologne, dedicato alla produzione di pompe acqua, ha accolto una delle tappe del «Liqui Moly Nexus auto tour», iniziativa internazionale promossa da Nexus Automotive International.
La carovana di vetture d’epoca ha raggiunto il sito industriale produttivo Metelli per una sosta che ha rappresentato molto più di un semplice momento del tour. L’incontro ha infatti unito la storia dell’automobile con il presente e il futuro dell’industria automotive, offrendo agli ospiti internazionali l’opportunità di conoscere da vicino un’importante realtà produttiva bresciana.
Cultura industriale
La scelta dello stabilimento di Cologne come sede della tappa assume un significato particolare. È qui che competenze, tecnologia e cultura industriale si traducono quotidianamente in prodotti destinati sia al mercato internazionale dell’aftermarket sia al primo equipaggiamento. Un esempio concreto della capacità del territorio bresciano di esprimere innovazione, qualità manifatturiera e una forte vocazione internazionale.
«Le auto raccontano una storia, ma sono le persone a dare loro un futuro», ha sottolineato Sergio Metelli. «Vedere queste vetture arrivare nel nostro stabilimento ci ha ricordato che dietro ogni automobile, storica o moderna, ci sono competenze, ricambi e persone che le permettono di continuare a viaggiare. Più che una tappa del tour, è stato un incontro tra passato e futuro dell’automotive: due dimensioni che, nel nostro settore, non sono mai davvero separate».