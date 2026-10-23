Pmi e competitività, accordo tra Intesa Sanpaolo e Confcommercio Brescia

Un accordo che promuove lo sviluppo delle piccole e piccolissime imprese bresciane del commercio, del turismo e dell’artigianato. L’accordo, sottoscritto ieri dalla direttrice regionale Lombardia Sud della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Paola Lecci, e il presidente di Confcommercio Brescia, Carlo Massoletti, mette a disposizione per le imprese lombarde del commercio, del turismo e dell’artigianato 4 miliardi di euro per nuovi finanziamenti in innovazione, digitalizzazione e riqualificazione, oltre ad agevolazioni sui sistemi di pagamento digitali con l’azzeramento delle commissioni per importi fino a 20 euro effettuati con il Pos fisico.
«Le micro, piccole e medie imprese del terziario bresciane si stanno impegnando per accrescere la loro competitività in un mercato che propone nuove sfide, come l’applicazione in azienda dell’intelligenza artificiale, e gravi difficoltà come l’aumento dell’inflazione - evidenzia Massoletti -. Constatare che Intesa Sanpaolo si ponga al fianco di Confcommercio e dei nostri imprenditori ci permette di guardare al futuro con maggiore fiducia. È necessario che le banche sostengano i nostri modelli di business che si stanno evolvendo ed innovando, anche con la proposta di un credito che per le attività del commercio, del turismo e dei servizi sia di facile fruizione, agile e veloce per permettere alle aziende di adattarsi alle nuove necessità del mercato».
Parole a cui hanno fatto eco quelle espresse da Paola Lecci: «L’accordo, frutto di una collaborazione consolidata con Confcommercio, rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle imprese del territorio, sostenendone crescita e competitività. Tra le misure previste - aggiunge - figurano l’azzeramento delle commissioni sui micropagamenti Pos fino a 20 euro e soluzioni innovative per favorire liquidità e nuovi progetti di sviluppo, confermando l’impegno della banca per l’economia reale. Si tratta di un ulteriore contributo a livello nazionale di Intesa Sanpaolo all’economia reale stimato in circa 100 milioni di euro di minori costi a beneficio dei piccoli esercenti, in 14 mesi».
Il punto
L’iniziativa sostenuta da Intesa Sanpaolo e Confcommercio Brescia rappresenta la declinazione sul territorio provinciale dell’accordo nazionale dedicato alle piccole e piccolissime imprese siglato dal primo istituto di credito italiano, Confcommercio, Federalberghi e Confartigianato che mette a disposizione 20 miliardi di euro di nuovo credito a livello nazionale e soluzioni dedicate ai singoli settori imprenditoriali. Un nuovo impegno concreto che consentirà agli esercenti di mitigare gli effetti dei rincari e contenere le spese stimando un risparmio complessivo fino a 100 milioni di euro in 14 mesi, che si inserisce nella strategia del gruppo guidato dal Ceo Carlo Messina, realizzata attraverso la divisione Banca dei Territori diretta da Stefano Barrese, con l’obiettivo di sostenere la crescita del sistema produttivo e dei servizi nei territori.